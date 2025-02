Lauri Pihlap: poistebändid on viimase 40 aasta popmuusika kullafond

Tänavu loodud poistebändist on varem päriselt poistebändis kaasa löönud vaid Lauri Pihlap ja Karl Killing. Lauri Pihlap tegutses Soul Militias, mis hiljem kandis nime 2XL. Killing lõi kaasa Beyond Beyondis, mis tegutses umbes kümme aastat tagasi ja on seega kõige hiljutisem poistebänd Eesti muusikamaastikul. Koit Toomel on poistebändis esinemise kogemus muusikalilavalt. Endla teatris mängiti Andres Dvinjaninovi lavastatud "Boybandi" üle saja korra.

Üheks esimeseks poistebändiks oli Noisy Nation, mis oli Pihlapile suureks eeskujuks. "Nad olid esimene Eesti bänd, kelle käest ma 96. aasta Rock Summeril küsisin autogramme. Huvitaval kombel läks elu nõndaviisi, et Noisy Nationi ühe liikme vend, Semi, sai minu bändikaaslaseks," rääkis Pihlap.

Pihlapi sõnul sai kokku tuldud just sellepärast, et boyband'ide muusika on meestele oluline. "See on viimase 40 aasta globaalse popmuusika kullafond," naeris Pihlap.

Toome sõnul tekitab lugude valik inimestes mõnusat nostalgiat. "Seda oli näha juba Eesti Laulu finaalis inimeste reaktsioonidest näha, kuidas taga naisterahvad olid kõik nii elevil, et, oi, nii ägedad lood. See tekitab mingi mõnusa nostalgia, mitu generatsiooni on nende lauludega üles kasvanud. Sealjuures tutvustasid nooremad mehed meie pundis vanematele jällegi uuema aja boyband'ide lugusid. Pärast vaatad, et ühel laulul oli üle miljardi vaatamise," selgitas Toome.

Jüri Pootsmann pole varem vokaalgrupis või bändis laulnud. "Ma oskan ainult soolot laulda, teistmoodi ma asju teha ei oska, aga sellepärast on meil väga palju proove. Oleme väga ettevalmistunud," selgitas Pootsmann. Uku Suviste meenutas, kuidas mehed olid kolm päeva järjest, 11 tundi päevas Toome köögilaua ümber, et omavahel hääled ära jagada ja ühe korra kogu kava läbi laulda.

"See ei ole nagu gaalakontsert, et igaüks tuleb, laulab oma laulu ära ja läheb minema. Me oleme kõik need 24 lugu viiekesi laval ja laulame kogu aeg koos," lisas Toome.