"Ringvaates" selguvad Eesti Laulu 12 osalejat

Eesti Laulu žürii on valiku teinud ja selgunud on need 12 osalejat, kes asuvad võistlema Eesti Laul 2026 finaalis. Artistide koosseisu avaldab "Ringvaade" sel neljapäeval ja reedel.

Eesti Laul 2026 konkursile esitatud lugusid hindas 34 muusikaprofessionaali, kelle seas on kogenud artistid ja kontserdikorraldajad, tele- ja raadioprofessionaalid ning muusikaajakirjanikud. Žürii paljudel liikmetel on ette näidata kogemused suurte lauluvõistlustega, kas siis osaleja või taustajõuna nii Eesti Laulul kui ka Eurovisioonil.

Muusikute kirevat paletti esindasid tänavu žüriis An-Marlen, Andrei Zevakin, Eleryn Tiit, Frederik Küüts, Eda-Ines Etti, Ramo Teder, Rahel Ollisaar, Raul Ojamaa ja "Klassikatähed 2025" osaleja Isabella Runge. Suurte lavakogemustega on ka näitleja ja paljudes telesaadetes kaasa teinud Evelin Võigemast ning tantsupedagoog ja koreograaf Teet Kask.

Žürii koondas kokku paljude raadioprofessionaalide arvamused. Eesti raadiojaamadest andsid sel korral punkte Andres Aljaste, Grete Kuld, Henri Laumets, Maian Kärmas, Maris Järva, Maris Kõrvits, Petr Sushkov, Robert Kõrvits ja Sander Varusk. Samuti panustasid finalistide väljaselgitamisse muusikaajakirjanikud Kadi-Maarja Võsu ja Neit-Eerik Nestor.

Eesti Laulu žüriisse kuulusid ka mitmed teleprofessionaalid, kelle käe all on valminud nii muusikasaated kui ka muusikavideod: Sander Allikmäe, Marek Miil, Magnus Müürsepp ja Kristo Veinberg. Endise saatejuhi ja tänase televaatajana hindas laule Meelis Kompus. Muusikatööstust ja kontserdikorraldajaid esindasid sel korral Eva Palm, Kaarel Sein ja Mihkel Sirelpuu.

Eesti Laul on iga-aastaselt teinud koostööd autoreid ja esitajaid esindavate organisatsioonidega. Nii ka tänavu, kus eelžüriisse kuulusid Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Demelemester, Indrek Sarrap Eesti Fonogrammitootjate Ühingu esindajana, Eesti Autorite Ühingu esimees Karl-Ander Reismann ja Eesti Esitajate Liidu juhatuse esimees Ülar-Johannes Palm.

"Ringvaade" avaldab 12 finalisti sel neljapäeval ja reedel. Laule saab esmakordselt kuulata 4. detsembril "Start" saates ETVs ja Jupiteris. Eesti Laul 2026 finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal.