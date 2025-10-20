Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

"Mul on väga hea meel, et Tommy Cash oma suure eduga ei hirmutanud artiste ära, vaid hoopis kannustas neid," sõnas rahvusringhäälingu elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. Ta lisas, et Eesti Laulule on pürgimas sel aastal väga suure kogemusega artistid ja nagu alati, ka uusi avalikkusele vähetuntud tegijaid.

Eesti Laul 2026 konkursile esitati lugudest on 77 eestikeelsed ja 94 võõrkeelsed. Lisaks Eesti autoritele on lugusid esitatud isegi Brasiiliast ja Austraaliast, rääkimata Euroopa riikidest. Erinevates koostöövormides on seekordsele konkursile pürgimas 20 riigi esindajad.

Eesti Laulu produtsent Riin Vann lisas, et kuigi Eesti Laulu eelvalik on muutunud aina rahvusvahelisemaks, on ülekaalus siiski kodumaised autorid ja artistid. "Suhtlus meie muusikutega näitab, kui oluline platvorm on Eesti Laul. Algav hooaeg tõotab tulla täis põnevust ja üllatusi," kinnitas ta.

Eesti Laulu lugusid asub hindama 34 muusikaspetsialistist koosnev žürii, kelle seas on nii lauljaid ja heliloojad, raadio ja telega seotud inimesi ning muusikaorganisatsioonide esindajaid. Žürii hindab laule anonüümselt, esitajaid ja autoreid teadmata.

Žürii valikul jõuab Eesti Laulu finaali 12 lugu. "Konkursile loo esitanud artistide ja heliloojate koosseis on muljetavaldav ja mõeldes, et finaalis on vaid 12 kohta, on oodata erakordselt tihedat konkurentsi," lisas Riin Vann.

Eesti Rahvusringhääling avaldab edasipääsenud artistid hiljemalt novembri alguses. Laule saab esmakordselt kuulata detsembri alguses.

Eesti Laul 2026 üks ja ainus finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal.