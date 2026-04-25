Ant Nurhan: mõned Türgis elavad sugulased peavad mind ülbeks

Laulja Ant Nurhan meenutas Vikerraadios, kuidas ta lapsepõlves enamjaolt koos ema ja vennaga kasvas, sest isa oli kogu aeg tööl. Nurhani sõnul meeldib talle väga elu Eestis ja mõned Türgis elavad sugulased juba heidavad talle ette, et ta on ülbe, sest pole enam aega neid külastada.

"Käisin Türgis oma vanaema juures, kes on kahjuks väga haige. Me ei tea, millal midagi juhtub või ei juhtu ja vanaema väga tahtis minu lapsi näha," selgitas Ant Nurhan oma Türgis käimise tagamaid. "Juunis plaanin jälle Türki minna. Need inimesed, kes on minu lähedal, ma väga hoolitsen nende eest."

Nurhani sõnul ei ole tal Türgis väga suur pere ja vahel peetakse teda seal ülbeks. "Ma olen nüüd Eestis marineerunud, ma ei tahagi seal enam midagi teha ja kellegi juurde minna. Oodatakse, et ma oma sugulasi külastan, aga ma ei lähe."

Nurhan meenutas, et tema lapsepõlv möödus Istanbuli kesklinnas korteris. "Minu isa töötas Euroopas ja ma nägin teda igas kuus kaks-kolm päeva. Olime emmega üksinda. Kümne aasta pärast tuli mu vend ja siis olime kolmekesi," meenutas Nurhan.

2016. aastal tuli Nurhan esimest korda Eestisse. Esimene mulje Eestist oli tema sõnul väga tore.

Keelekursustel pole Nurhan kunagi käinud. "Mul on enda moodi eesti keel, mul on oma eesti sõnad, mida ma ise teen, aga millest teised saavad aru," muheles Nurhan. "Abikaasa ei paranda mind enam keeleliselt, ta ei viitsi sellega enam tegeleda. Mu laps, kes läheb 1. klassi, vahepeal parandab mind, kui me kodutöid teeme."

2023. aastal pärjati Nurhan Eesti superstaari tiitliga. "Ma õppisin sellest kogemusest palju. Ma ei ole veel saavutanud seda, millest ma olen unistanud. Ma olen kõige vanem superstaar, olin 28-aastane, olen ainus superstaar, kellel oli kaks last, mul oli väga palju kohustusi ja kes on sündinud Eestist väljaspool," selgitas Nurhan.

"Muusika on äri. Sa pead väga karismaatiline inimene olema. Nii palju ma olen eesti muusikaturul näinud, et see on ka sõpradega mäng, loevad kontaktid. Nii on see terves maailmas. Mul on unistus teha koostööd teiste eesti artistidega," sõnas laulja.

Muusikul on kindlasti vaja enda ümber tiim ehitada, sest üksinda on väga raske.

Hiljuti andis Nurhan välja türgikeelse loo. "Ma tahan näha, mis sellest välja tuleb. See on esimene kord, kui ma olen täitsa üksinda loo kirjutanud. Türgis ei ole lugude produtseerimine nii kvaliteetsel tasemel kui Eestis."

Nurhani sõnul on tema eesnimi ka Türgis ainulaadne. "Mina ei tea, et Türgis praegu veel keegi sellenimeline elaks," lisas Nurhan.