Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

Foto: Margarita Mironova-Malkin
Produktiivne laululooja Sven Lõhmus rääkis saates "Hommik Anuga", et inspiratsioon oma kuulsate laulude loomiseks on teda tabanud autoroolis pruudi juurde sõites, öösel Goa rannas, suure poeketi kassasabas ja Tuneesia kõrbes.

"Olen kirjutanud laule igal pool. Laulu "17" kirjutasin autoroolis. Ümisesin seda laulu ja sõitsin pruudi juurde külla. Mäletan, et keerasin auto otsa ringi ja läksin koju tagasi ja panin selle loo kirja," meenutas Sven Lõhmus. "Tütarlaps oli muidugi pahane, sest pidime kinno minema, aga me ei jõudnud."

Indias olles kirjutas ta laulu "581 c" ."2007. aastal viibisin Indias ja lugesin seal artiklit, et avastati planeet Gliese 581 c, millel võib olla olnud või on elu ehk vedelat vett. See pani mu fantaasia tööle ja sellest sai see kosmoseballaad alguse," tõdes Lõhmus. "Kirjutasin seda öösel Goa rannas."

Laulu pealkiri peabki olema helilooja sõnul selline, mis paneks inimest mõtlema, et mis laul see veel on.

Laul "Me kõik jääme vanaks" sündis ühe suure poeketi kassasabas. "Minu ees oli üks ema väikese lapsega ja ema pidevalt tõreles lapsega, et käitu nagu täiskasvanu. Hakkasin mõtlema, et miks ei võiks laps lapsena käituda. Ärge sundige lapsi liiga vara täiskasvanu olema, lapsel peab lapsepõlv olema."

Tuneesia kõrbes kirjutas ta loo "Rändajad", mis sai Eurovisioonil 6. koha. "Sõitsime džiipidega kõrbes ja jäime sinna ööseks. Hommikune päike ja liivadüünid ja õhtune müstika, kus päevakuumusest muutub kõik öösel jääkülmaks. See pani mõttetöö jooksma, et inimese elu ongi üks rändamine ühest düünist teise."

Lõhmus nentis, et tema kõige suurem viga, mida ta oma elus on teinud, on olnud see, et ta 2005. aastal saatis Eesti Laulu konkursile kaks lugu, "Moonwalk" ja "Let`s Get Loud".

"Ma kahetsen, et ei lasknud olla ühel laulul konkursil, laulul "Moonwalk", oleksin võinud minna Kiievisse Eurovisioonile," tõdes Lõhmus. "See laul on mu lemmik, see on märgiline laul."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

