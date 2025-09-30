"Õnne 13" uuel hooajal jõuavad Mornasse nii valimised kui lusitaania teod

Sel laupäeval alustab 33. hooaega draamasari "Õnne 13". Sarja stsenarist Andra Teede rääkis portaalile Eeter antud intervjuus, et uuel hooajal võtavad suure osa mornakate elust valimised ja hinnatõus, aga rinda pistetakse ka iibe tõstmise ja lusitaania teetigudega.

Eesti populaarseima sarja uue hooaja eel ütles sarja stsenarist Andra Teede, et "Õnne 13" kogu edu seisneb selles, et seriaal järgib päris Eesti elu rütmi ja nii tulevad ka kõik teemad päriselt igapäevaelust. "Suure osa mornakate elust võtavad uuel hooajal valimised ja hinnatõus, aga pistetakse rinda ka iibe tõstmise ja lusitaania tigudega," sõnas Teede.

Juba eelmise hooaja lõpus jõudis televaataja tutvuda kahe uue tegelasega, kes Mornasse kolivad. "Üks neist on Uuevariku kõige noorem poeg Mats Kattai, keda mängib Theodor Tabor. Teine aga Matsi pruut Brita, keda mängib ETV teatrisaate "Laske mind lavale" teise hooaja võitja Elo Kokkota," tõi stsenarist välja.

"Õnne 13" 33. hooaja esimene episood Theodor Tabor ja Elo Kokkota Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Alles on ka kõik ülejäänud armastatud tegelased ja kedagi uuel hooajal sarjast välja ei kirjutata.

Kui ETV eetrisse jõuab sel laupäeval sarja 33. hooaeg, siis Teede jaoks algab sarja stsenaristina 12. aasta.

Nii "Õnne 13" sarjaga seoses kui ka oma raamatuid ja luulekogusid tutvustades kohtub Teede paljude inimestega ja aasta-aastalt on kaks kõige põletavamat küsimust, millele tema käest siiani vastuseid oodatakse, millal Alma saab mehele ja millal Taivo hakkab kaineks. "Need küsimused näitavad, et vaataja muretseb talle armsate tegelaste käekäigu pärast ja elab neile kaasa. Tahetakse näha ka Almat ja Lainet üksteise kallal võtmas – küllap sellepärast, et nad lähevad vaatajale kõige rohkem korda ja sõbrannade omavahelisele läbikäimisele elatakse südamest kaasa," ütles Teede.

Luule Komissarov ja Marika Korolev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Vahel võtab stsenaariumi kirjutamine kauem aega kui tahaks. "Sügisesel perioodil teevad sarja kirjutamise keerulisemaks laste haigused ja muu elu kohandamine kirjanikutööga. Kui ei oleks väliseid segajaid, poleks midagi rasket, sest tegelikult on "Õnne 13" mu jaoks puhas rõõm ja teen seda suure pühendumusega."

Küsimusele, kas vahel on ka tunne, et kõik head mõtted on otsa saanud ja inspiratsiooni sarja kirjutamiseks napib, siis sellise võimaluse tekkimist peab Teede täiesti võimatuks. "Motivatsiooni ja inspiratsiooni puudumist ei esine, sest selle välistab professionaalsus. Me paneme koos režissööri Ain Prosa ja režissööri assistendi Kadri Kasega paika pika plaani erinevate tegelaste elukaartest ja nende sees kirjutades ei saa mõtted kunagi otsa," nentis stsenarist.

Ain Prosa ja Marika Korolev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kuna "Õnnes" on nii palju erinevaid karaktereid, saan ka stseene teha seinast seina, nii poliitikute omavahelisest kemplemisest kui noorte emade muredest-rõõmudest, sekka armastuslugusid ja ühiskondlikku satiiri. Siis ongi nii, et kui üks liin mind väga ei inspireeri ja tundub, et ka vaatajate jaoks see väga tähtis ei ole, unustan selle ja toon esiplaanile mõne teise. Aga et Mornas lõppeks elu niimoodi, et sellest enam midagi kirjutada ei ole? No võimatu!"

"Õnne 13" 33. hooaeg algab ETV-s laupäeval kell 20.30.