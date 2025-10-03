P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

Sõbrad Martin Viljasaar ja Henri Jaska lõid india jooksupartidest P-komando, mille eesmärk on puhastada Harku vald hispaania teetigudest. Mehed rääkisid "Ringvaatele", et igal linnul on nimi ja kui sulelisel pardiakadeemia lõpetatud, rendivad nad oma lemmikuid ka välja.

"Tuled saunast, rätik ümber ja siis hakkavad terassilaudade vahelt tulema limukad, see oli tõeliselt rõve," ütles Martin Viljasaar. "Hispaania teeteod tulevad välja hilja õhtul ja varahommikul, nad on kõrgema rohu sees."

Viljasaare sõber Henri Jaska proovis hispaania teetigusid kärsatada ja teha õllelõkse, aga mitte miski ei aidanud.

Kui Viljasaar hakkas uurima, mis suudaks tõhusalt hispaania teetigusid hävitada, jõudis ta india jooksupartide ja muskuspartideni.

Kuna Viljasaare Suurupis elaval sõbral Jaskal oli tühjaks jäänud kanala, sai pardid sinna paigutada. "Alguses ma ei uskunud seda juttu, aga kui paar parti mul hoovi tigudest tühjaks sõid, ma sõbra sõnades enam ei kahelnud," muheles Jaska.

Mehed nimetasid oma lemmikutest suleliste kamba P-komandoks.

"Kuna meil enda hoovis tigusid enam ei ole, siis peame teod küla pealt kokku tooma, et pardihärrad ja -prouad süüa saaks," ütles P-komando komandör Jaska, lisades, et igal pardil on ka nimi.

Viljasaare sõnul suudab hispaania teetigu muneda 400 muna ööpäevas. "Part näeb neid ja pistab kõik pintslisse," lisas Viljasaar.

"Partide treenimine on väga lihtne. Näitad pardile tigu ja tehtud," tõdes Jaska.

Praegu on Jaska aias 20 ja Viljasaare aias 13 P-komando liiget. Mehed rendivad parte ka välja. "Esimene lend Suurupi-Muraste pardiakadeemia lõpetanuid linde lähevad täna lahingusse, päästma ühiskonda hispaania teetigudest," rõõmustas Jaksa.

Esialgu on meestel fookusesse võetud Harku vald, mida soovitakse teetigudest puhastada.