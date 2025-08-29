ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

1. septembril hooga käivituv ETV sügisprogramm pakatab muusika- ja kultuurisaadetest, põnevust pakub sport ning ühiskonnas toimuvat aitavad mõtestada dokumentaal- ja arutelusaated.

Septembri algusega naasevad järjest ETV ekraanile armastatud telesaated. Esmaspäevast võtavad telekavas taas oma tuttava koha sisse "Ringvaade", "Osoon" ja "Välisilm" ning nädala edenedes jõuavad järjest ekraanile "Impulss", "Esimene stuudio", "Pealtnägija", "Hommik Anuga" ja "Ukraina stuudio". Tulekul on ka "OP", "Maahommik", "Prillitoos", "Eesti mäng" ja muidugi "Õnne 13" uued osad.

Uute saatesarjadega rõõmustavad sel sügisel vaatajaid Mihkel Raud, vennad Priit ja Märt Pius ning Kaidor Kahar. Mahukat ajalookäsitlust 70-aastasest Eesti Televisioonist on ette valmistamas Vahur Kersna. Tulekul on ka Tambet Tuisu käe all valminud kodumaine sari "Armukelm".

Muusikaküllane sügis

"Klassikatähed"

Pärast viieaastast pausi naaseb septembri lõpus ETV eetrisse noorte muusikute võistlussaade "Klassikatähed", kus lavale ja koduste kaasaelajate ette astub kuus noort klassikatähte: kitarrist Harald Trass, klarnetimängija Isabella Runge, flöödimängija Tuule-Helin Krigul, sopran Annabel Soode, löökpillimängija Karl Martin Tombak ja pianist Havryil Sydoryk. Johan Randvere juhtimisel ja väärika žürii silme all pannakse kõlama nii klassikalised meloodiad kui ka poplood.

"Klassikatähed 2025" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Muusikast Mihkel Rauaga"

Reedest, 5. septembrist ETV ekraanil alustav uus kaheksaosaline saatesari teeb põhjaliku, hariva ja meelelahutusliku ülevaate Eesti popmuusika ajaloo tähtsamatest hetkedest ja nähtustest. Mihkel Raua teekaaslasteks sel rännakul on kodumaise muusikaelu endised ja praegused tipud, igas saates jagavad oma mõtteid nii aegadeülesed superstaarid kui ka noored populaarsed muusikud.

"Ühe pere muusika"

6. septembrist sisustab muusikaliste kohtumistega laupäeva õhtuid Reet Linna. Saatesarja "Ühe pere muusika" uutes osades võtavad oma kodus saatejuhi vastu Tõnis Mägi ja Kärt Johanson, härra ja proua Eespere, perekond Võigemast ning Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere. Millised viisid neis kodudes lahti rulluvad, millistest riimidest peetakse lugu ja millise pilli järgi tantsitakse? Sellest saab osa laupäeviti kell 20.15 ja kordusena pühapäeva hommikul. Juba oktoobris on Reet Linna tagasi ka "Prillitoosi" stuudios.

Arvo Pärt 90

Koos ETV2-ga tähistab ETV uhkelt Arvo Pärdi suurt juubelit. Helilooja sünnipäeval, 11. septembril jõuab eetrisse uhiuus portreesaade "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt" maestro elust ja loomingust. Koos saatejuht Joonas Hellermaga avavad Arvo Pärdi tähtust tema lähedased, kaasteelised ja muusikainimesed. ETV2 pühendab Arvo Pärdile alates 8. septembrist terve nädala ja toob vaatajateni suure valiku nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud filmide, millele on muusika kirjutanud just Arvo Pärt.

Joonas Hellerma Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kummardus kultuuri ees

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

Sügise keskel võtavad Märt ja Priit Pius kaasa humoorikale rännakule läbi Eesti kultuuri ajaloo. Tagasi vaadatakse kaugesse minevikku ja uuritakse, mida soomeugrilased meie maapõue, keelde või isegi toidulauale jätnud. Lõpuks jõutakse välja tänasesse päeva, mõminaräpi, metal-muusika kui ka kohvikutepäevani. Sarjas osalevad palju tuntud Eesti kultuuri- ja sporditegelased Neeme Järvist ja Marko Mäetammest Eiki ja Erki Nooleni. Tänu neile proovivad vennad-saatejuhid nii mõndagi neile täiesti uut.

"Ridade vahel"

Eesti raamatu 500. sünnipäeva puhul käib Ave-Marleen Rei koos tuntud eesti kirjanikega nende lapsepõlveradadel. Rännakud viivad Väänast Otepääni, Siimustist Pärnuni ning kaugemalegi. Uues saatesarjas uuritakse, millist rolli mängisid kohalikud inimesed, raamatukogud ja eestikeelne lugemisvara Piret Jaaksi, Valdur Mikita, Lilli Luugi ja mitmete teiste armastatud kirjanike kujunemisel.

"Presidendi raamatuklubi"

Uute kohtumistega jätkab sügisel "Presidendi raamatuklubi", kus Alar Karis vestleb märgilistest teostest stuudiosse saabunud külalistega. Kultuurisügis toob vaatajateni ka arhitektuuripreemiate erisaate ning Tallinna Linnateatri uhke taasavamise. Samuti on tulemas mitmeid uusi portreesaateid, näiteks Egon Nuterist ja Ivo Uukkivist.

"Presidendi raamatuklubi" Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin/ERR

Elust Eestis ja maailmas

"Hapud kurgid 2025"

Taavi Eilat analüüsib 1. septembril taas, millised olid selle suve kõige olulisemad uudisteemad, mis mõjutavad meid ka algaval sügishooajal. Teemad varieeruvad pealinna poliitikast hinnatõusuni ja seakatkust asutuste suvepäevadeni.

Valimisstuudiod

Kohalike omavalitsuste valimised toovad valimisdebatid taas ETV ekraanile. Alates 16. septembrist võtavad teisipäeviti poliitikud pihtide vahele Andres Kuusk, Mirko Ojakivi ja Liisu Lass. Valimised kulmineeruvad suure valimisõhtuga 19. oktoobril.

Septembris toob ETV vaatajateni mitu päevakajalist erisaadet ja dokumentaali. Näiteks uurib Mirjam Mõttus 8. septembri erisaates "Kuidas elad, Eesti siga?" Aafrika sigade katku mõjusid Eestis. Samal päeval tele-esilinastub ETV-s dokumentaalfilm "Spektaakel" 9. mai tähistamisest Ivangorodis. Valmimisel on ka dokumentaalsari "Mullist välja", mis jälgib Ida-Virumaal elava noorpaari reisi Ukrainasse.

Tervis ja teadus

"TeadusEST"

4. septembril startiv saatesari "TeadusEST" viib sel hooajal teadust avastama uue saatejuhi Kristjan Pihliga. Üheskoos otsitakse vastuseid küsimustele energeetikast toiduinnovatsioonini ja targast tootmisest keeleteaduseni. Vaataja näeb oma silmaga, kuidas Eesti oma teadlaste avastused muudavad päriselt maailma.

"Tippvormi(s)"

Oktoobris startivas tõsielusarjas alustavad viis reservväelast ja viis kutsealust koos kogenud personaaltreenerite Eneli Kutteri ja Siim Tõnissoniga julget teekonda, et parandada oma füüsilist vormi ning püüda sooritada kehaliste võimete test võimalikult eeskujulikult. Saatesari viib osalejad kaitseväe linnakutesse üle Eesti, kus tuleb üksteisega mõõtu võttes sooritada julgust ja jõudu nõudvaid ülesandeid – olgu selleks siis soomukivedu, haavatu kandmine või jõuproovid metsas ja lasketiirus.

"Tippvormi(s)" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Mehed, hakkame elama"

Meeste tervisest kõneleva sarja "Mehed, hakkame elama!" neljandal hooajal asuvad oma muredele lahendusi otsima Urmas Viilma, Heini Vaikmaa, Erki Sarapuu, Hirvo Surva, Oliver Kuusik, Indrek Kivisalu.

Suur sport

Spordisügise avavad jalgpalliõhtud, kui Eesti rahvuskoondis läheb MM-i valikmängus vastamisi Itaaliaga. Otseülekannet vahendab 5. septembril ETV2. Sellele järgneb Eesti-Andorra maavõistlus jalgpallis 9. septembril samuti ETV2-s ja 11. oktoobril Tallinnas toimuv Eesti-Itaalia mäng ETV-s. Läbi sügise jõuavad vaatajateni ka kodumaise jalgpalli Premium liiga mängud.

13. septembrist suunab ETV pilgu Jaapanisse kergejõustiku MM-ile. Tokyos toimuvaid võistluseid vahendavad otseülekandes Eesti aja järgi nii öistel kui ka päevastel tundidel Juhan Kilumets ja Helar Osila. Kokku toob ETV vaatajateni 50 tundi kergejõustiku programmi.

Alates novembrist jõuavad üle aastate ERR-i kanalitesse Eesti korvpallikoondise mängud ja novembri viimasel nädalavahetusel algab ETV-s ja ETV2-s traditsiooniliselt suur talispordihooaeg.