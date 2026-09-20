ETV2 teemaõhtu on pühendatud Onu Bella 65. sünniaastapäevale

19.30 "Onu Bella. Uude maailma minek" (2021)

Vahur Kersna mastaapne teledokumentaal üleminekuaegse Eesti eredaima poptähe, meie esimese šokkrokkari Igor Maasiku alias Onu Bella tähelennust, loomingust ja saatusest. Režissöör Margus Aasna, produtsent Ruth Heinmaa.

21.00 "Mattiiseni õpilased" (1992)

Meelelahutuslik saade Alo Mattiiseni ja Onu Bellaga. Autor Vahur Kersna, režissöör Priit Hummel.

21.15 "Jüri Üdi klubi: Kelle laulu laulad?" (2012)

Kes maksab, see tellib ka muusika. Aga kes tellib tekstid? Vähemalt teame me, kes need tekstid teeb. Eestis on kombeks populaarmuusikale head, vahel liigagi head sõnad ja sõnumid külge pookida. Ja kui sõnad on halvad, siis olgu juba nii halvad, et on peaaegu head. Kuidas see nõnda on läinud? Ka pärisluule on maailmas pigem popmuusikasse kolinud. Leonard Cohen ja Bob Dylan ei saanud tulla, aga XX ja YY on kohal ning kuulutavad tõtt.

22.40 "Vabakava. Onu Bella klounimuusikal" (1993)

1993. aastal otsustasid Onu Bella, tema mänedžer Aarne Valmis ja libretist Merle Jääger üllatada publikut sellega, et šokirokkarina tuntud skandalist tuleb peaosas lavale hoopis leebes lastelavastuses. Vahur Kersna toonases saates "Vabakava" toimuski muusikali esmatutvustus Eesti rahvale.