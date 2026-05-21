Andra Teede: emana tuleb õppida oma läbikukkumiste üle naerma

Dokumentaalsete sugemetega näidendeid kirjutav Andra Teede rääkis saates "R2 Hommik!", et oma lugusid saadavad talle ka meesterahvad, kes räägivad oma tunnetest ja hirmudest, purustades kõik klišeed. Nüüd kirjutab ta näidendit emadusest ja tõdes, et hästi palju tuleb naerda iseenda ja oma läbikukkumiste üle emana.

Dramaturg Andra Teede kirjutas hiljuti Kellerteatrisse trilleri "Maarja tõmbas Tinderi", mis põhineb inimeste saadetud päriselulistel kohtingulugudel.

"Enne oma õnnelikku püsisuhet ma ikka tinderdasin, ja jumal tänatud, sest lavakas mulle juba õpetati, et kui midagi su elus juhtub, ükskõik, kas head või halba, siis ole tänulik, sest ühel päeval pead sa sellest näidendi kirjutama ja siis on sul see kogemus varnast võtta," ütles näitekirjanik Andra Teede. "Mul just see juhtus, et kaheksa aastat pärast seda, kui ma Tinderi telefonist maha lasin, pöörduti mu poole ja paluti Tinderist näidend kirjutada."

Teede sõnul arvas ta, et Tinderisse minnakse avatud südamega otsima armastust ja vanemaid oma tulevastele lastele. "Paljud, kes mulle oma kogemustest kirjutasid, tõid aga välja, et inimesed ei olnud üldse sellepärast seal, et partnerit leida, vaid tegid muid trikke. Üks trikkidest on siis see, et otsitakse endale rahvatantsupartnerit."

"Mis on veel õudsem kui deitimine," sõnas Teede, miks Tinderist rääkiva näidendi žanriks on triller. "Kui sa oled öelnud teisele inimesele esimesena, et armastad teda ja proovime, siis see hetk, kui sa ootad, mis vastuseks tuleb, see on kõige õudsem. Sellepärast see Tinderi tükk sobib ülihästi Kellerteatrisse," tõdes Teede.

Teede on kirjutanud ligi 15 näidendit, neist paljud on dokumentaalsete sugemetega. "Kas intervjueerin inimesi või mulle saadetakse lugusid. Kui sa pakud anonüümse koha, kus rääkida, siis neid lugusid tuleb ikka nagu tulva tagant. Ka meesterahvad räägivad oma tunnetest ja hirmudest, purustades kõik klišeed," nentis Teede.

Hetkel kirjutab Teede uut näidendit, mis räägib emadusest. "Kogume neid kõige intiimsemaid ja naljakamaid lugusid. Sellest tuleb monotükk, mida mängib Piret Krumm."

Kui Teede ise lapsesaamiseks valmistus, andis tema sõbranna Dagmar Lamp talle lugeda oma päevikuid sellest ajast, kui ta esimene laps oli beebi. "Seal oli graafik, kus oli kirjas, et laps sööb iga kahe tunni tagant ja ema ei maga mitte kunagi. Ma olin täiesti kindel, et Dagmar valetab või teeb nalja, see ei saa ju olla võimalik. Ma mõtlesin, et minu laps on kindlasti erand. Väga rängalt hakkasin sellega siis harjuma, et me ei ole erandid ja me ei magagi," meenutas Teede, kes on nüüd kahe lapse ema.

"Hästi palju peab naerma iseenda ja oma läbikukkumiste üle. On sellised nimekirjad, et kuidas olla hea ema, ja kui sa järjest kõiges läbi kukud, siis tasub leppida selle läbikukkumisega," muheles Teede. "Mis sa ikka vihkad ennast."

Oma lugusid Piret Krummi esitatava uue monotüki tarbeks saab saata aadressile heaemahalbema@gmail.com.