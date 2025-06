Marika Korolev: mind on isegi kohtus Eveliniks kutsutud

Üle 30 aasta seriaalis "Õnne 13" Evelini kehastanud Marika Korolev rääkis "Vikerhommikus", et Evelini tegelaskuju on temaga isegi kohtusaali kaasa tulnud.

Juulikuu alguses esietendub Annabel Korolevi kirjutatud ja lavastatud rännaklavastus "Kuhu jumal juhatab", kus mängivad Marika Korolev, Anti Kobin ja Saamuel Pilpak.

Televaatajatele on Marika Korolev ja Anti Kobin tuttavad seriaalist "Õnne 13", kus nad on aastaid abielupaari kehastanud. Sel kevadel oli eetris seriaali 32. hooaeg ning alanud on uue hooaja ettevalmistused.

"Kümmekond päeva tagasi istusime seltskonnaga meie juures, nagu meil ikka on tavaks saanud korra aastas, et arutada järgmise hooaja tegelaste liine. Ja eks meil oli ka küsimus, kas me lähme lahku või mitte. Ma pean tunnistama, et me ikka palusime Andra Teedet, et olgu hea, ärgu kirjutagu lahku, sest meile tegelikult meeldib koos olla," vastas Korolev saatejuht Piret Kooli küsimusele, et mis Evelini ja Henry karile läinud abielust edasi saab.

"Mina ütlesin, et ta võib ju kahe naisega seal sahkerdada. Nagu elus endas, et mis tundub, et ei ole elus võimalik, siis ma arvan, et see tegelikult on päriselt olemas küll," pakkis Kobin.

"Õnne 13", Marika Korolev ja Anti Kobin Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Korolevi sõnul Kobiniga väga hea mängida. "Mulle meeldib Antiga väga "Õnnes" mängida, sest meil on sellised stseenid, kus me justkui riidleme või oleme omavahel pahurad, siis peale võtet Anti tuleb alati mind kallistama ja ütleb, et anna andeks, et ma pidin sulle nii halvasti ütlema, ma üldse ei taha," kiitis ta kolleegi.

Nagu "Õnne" Evelingi, jagab Korolev end kahe riigi vahel – ta elab püsivalt Eestis, kuid tal on ka Hispaanias kodu, kuhu ta külmal ajal pageb. "Kui siin ilm väga kehvaks läheb, siis ma hüppan lennukile ja sõidan kuue tunniga nii-öelda suvilasse, nagu teised sõidavad kuue tunniga Hiiumaale."

Korolev tõdes, et Evelini vari saadab teda ka eraelus. "Ma olen isegi olnud situatsioonis, kus ma olen kohtus ja kohtunik pöördub minu poole Evelinina. Selles mõttes on see seriaal kuidagi kummaliselt elu kaasa tulnud," tõi ta näite.

Teater kui vaimse tervise hoidmise vorm

Peagi lavavalmis saava suvelavastuse "Kuhu jumal juhatab" on kirjutanud Korolevi tütar Annabel Korolev. Marika Korolev märkis, et näidendisse on saanud ka stseene elust enesest. "Ma usun, et need teevad selle tüki ainult huvitavamaks, seal ei ole kõik fabritseeritud väljamõeldis, vaid see on ikka elust enesest. Head tükid on ju elust enesest," usub ta.

Kobin ja Korolov kehastavad lavastuses seadusesilma eest põgenevat õde ja venda. "Me oleme teel vabadusse ja kohtume teel ühe noore poisiga," tõstis Kobin loolt saladusteloori.

Korolev leiab, et teater aitab vaimset tervist hoida. "Ma ei mõtle praegu niivõrd raskeid lavastusi. Sellised tükid, mis aitavad paariks tunniks unustada igapäevase olme ja stressitaseme natuke alla viivad. Teatrit ongi vaja just selleks. Heast teatrist õhtul lahkudes peaks olema sama tunne, nagu sa tuleks massaažist. Sa oled lõõgastunud, sa oled midagi saanud, sa oled hetkeks väljunud oma igapäevasest rutiinist. Selle nimel me pingutame," arutles ta. Kobin lisas, et hea lavastus paneb ka vaataja uutele asjadele mõtlema. "Kõik need variandid on seal väga head."

Oma värske suvelavastusega sõidavad näitlejad kuu aega mööda Eestit. Vana Baskini teatriga palju ringi sõitnud Korolev usub, et üheskoos tuhandete kilomeetrite läbimine tuleb omavahelistele suhetele vaid kasuks. "Tavaliselt on nii, et meie side või sõprus läheb suuremaks, sest paratamatult kui sa oled reisil või autos, sa jagad ka tööväliseid asju ja räägid elust, perest, lastest. See kuidagi lähendab. Ma olen lahkunud nende inimesega väga suurte sõpradena," selgitas ta.