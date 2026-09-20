Vaga: "Esimese stuudio" järel tundsin häbi, et vedasin meeskonda alt

Möödunud nädalal tabas Reformierakonna peasekretäri ja riigikogu liiget Kristo Enn Vaga "Esimese stuudio" otse-eetris terviserike. Ta tõdes "Hommik Anuga" stuudios, et esimese asjana ei tundnud ta mitte muret oma tervise pärast, vaid tunnet, justkui oleks ta vedanud alt inimesi, keda esindama tuli.

9. septembril osales Vaga esimest korda "Esimese stuudio" debatis. Vaga kukkus saate ajal kokku ja telemajja tuli talle järgi kiirabi. "Ainuke asi, mida mina päriselt sealt mäletan on see, et ma ütlesin Eesti rahvale "tere õhtust". Ja siis veel kahte poolesekundilist episoodi, kus ühes hetkes saatejuht Kuusk liikus minu juurde tooliga. Ja siis hetke, kui Mihhail (Kõlvart) ja Urmas (Reinsalu) toetasid mind. Järgmine hetk olin juba stuudiost väljas diivanil pikali, kiirabi ümber," meenutas Vaga.

"Päriselt sain aru, mis juhtus, siis kui ma olin ITK-s, mul oli tilk küljes ja kogu pilt tuli tagasi," lisas ta.

Abikaasa Stinne Vaga vaatas saadet kodunt. "Mure kui selline on juba ammune asi. Ei olnud nii, et ma nüüd kolmapäeva õhtul teleka ees hakkasin kuidagi muretsema. Ületöötamine ja suure pinge all töötamine on kogu aeg teemas olnud. Alates sellest, kui Kristo oli kaitseministeeriumis ajal, mil Venemaa planeeris ja alustas oma sõda Ukraina vastu. Sealt edasi kampaaniajuhi ametid, Riigikogu ametid ja siis jõuame möödunud suvesse, kus olid korraga presidendivalimised ja sügiseseks kampaaniaks valmistumine, Siimu lahkumine, ministrite vahetumine, skandaalid. Ei ole reaalne, et üks inimene seda kõike kanda suudab," rääkis Stinne.

Kristo Enn lisas omalt poolt, et tahab kõike hästi teha. "Kõik need asjad, mis võiksid olla minu võimuses ja kus ma peaksin sees olema, ma tahaksin seal päriselt sees olla. Ma ei taha teha asju üle jala. Tahan korralikult panustada kõike, mida ma teen ja see kindlasti võtab tüki minu tervisest. On selgelt võtnud. Kuigi ma olen arvanud, et endise tippsportlasena: küll ma kõigega hakkama saan! Aga siiski üks hetk mingid asjad ütlevad üles," tõdes Kristo Enn.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kui Vaga halb enesetunne saatetegijatele ilmsiks sai, ei olnud ta nõus stuudiost väljuma. Seepeale toodigi Vagale tool. Ka kiirabi saabudes tahtis Vaga väidetavalt saatesse tagasi minna.

"Seda kõike ma ise ei mäleta, aga ma olin väidetavalt kaks korda kukkunud ja kolleeg Mihhail Kõlvart aitas mind püsti ning ütles mulle, et kutsub mind oma võistluskunstide trenni, sest tal on vaja sinna täpselt selliseid mehi, kes peale nokauti ütlevad, et ma lähen ringi tagasi. Selline mõtlemine tuleb sealt sportlaseks olemisest. Ükskõik kui raske on, sul on ülesanne. Ma olin seal eesmärgiga olla hea debati osaleja," rääkis Kristo Enn.

Pärast painaski Kristo Ennu kõige rohkem läbikukkumisetunne. "Mitte see, et mu tervis oleks kõige olulisem, aga ma tundsin häbi ja piinlikkust, et vedasin meeskonda alt. Vedasin alt neid inimesi, keda ma seal esindasin," märkis ta.

Möödunud aastal diagnoositi Kristo Ennul südamerütmihäire. "See tähendab, et mingitel hetkedel läheb veresoonkonna elektrisüsteem lühisesse, kui väga lihtsalt öelda. See tähendab seda, et süda hakkab sekundite jooksul väga suuri amplituude panema. Kogu süsteem läheb lühisesse. Tavaliselt see kestab minuti või kaks ja tõenäoliselt juhtus see ka otse-eetris. See võib viia minestuseni või lihtsalt halva enesetundeni. Kõik muud näitajad olid mul korras," rääkis reformierakondlane.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Viimane nädal on Kristo Ennule toonud sadu häid sõnumeid ja soove, aga ka sarnaseid lugusid avalike elu tegelastelt, poliitikutelt, ettevõtjatelt. "See on mulle andnud meelerahu, et ma ei ole üksi. Kõik me oleme inimesed. Teistpidi olen proovinud viimasel nädalal võtta rohkem aega enda pere jaoks ja puhkuseks," lisas Kristo Enn.

Stinne lisas, et temaga on jällegi võtnud ühendust naised, kes on oma meeste pärast mures. "Kogu selle asja mõte võiks olla, et kui nüüd üks inimene mõtleb, et ma võiks minna seda või toda kontrollima, siis on olnud mõttekas ettevõtmine sellest rääkida," märkis Stinne.

Täna 29-aastane Kristo Enn lisas, et indu uurida, mis peitub nutikellalt saadud teavete taga südamerütmi kohta, andiski talle Stinne. "See oli pea kaks aastat tagasi. Ja nüüd oleme ka arutanud, et selline tempo ei ole jätkusuutlik. Et sa oled 24/7 olemas, annad kogu aeg maksimumi. Selle kõrvalt proovid endiselt olla väga tubli harrastussportlane. Kui ei ole neid hetki nädalas, kus saad aja maha võtta, siis üks hetk tuleb see välja," tõdes Kristo Enn.

Stinne lisas, et annab endale aru, et Kristo Ennu töö ei ole selline, kust saab selgelt 30 protsenti vähemaks võtta. "Ei saa otsustada, et ma selle ministri vahetuses osalen, aga seda teist ma ei tee. Nii ei saa. Seda tempot ongi väga raske vähendada. Tuleb jõuga panna ajalised piirangud."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kristo Ennu sõnal annavad riigikogu liikme ja Reformierakonna peasekretäri ametikohad kokku enam kui kaks täiskohaga tööd. Ühest või teisest loobumise peale ta mõelnud ei ole. "Ma ei suudaks midagi rahulikku teha. Olen mõelnud ka sellele, et tahaks üks hetk olla tõsisemalt erasektoris või spordi juurde tagasi minna, aga ükskõik, mis ma teeksin, siis teen 110 protsenti. Kui meil käivad külalised, siis me teeme seal 110 protsenti, et kõik oleks valmis ja hea. See ei ole minu jaoks võimalus, et midagi rahulikku teen," nentis ta.

Andrus Ansipi bürood juhtinud, Kaja Kallase kommunikatsiooni nõunikuna tegutsenud, praegu Meta Advisory valitsussuhete vanemkonsultandina töötav Stinne Vaga tõdes, et temagi pole alati aja mahavõtmises kõige eeskujulikum olnud.

"On olnud hetki, kus enda ja pere aeg jääb tagaplaanile. Selle mõttes oleme sarnased, et kui kuskil midagi ette võtta, siis üle jala ei tee. Aga võib-olla olen saanud targemaks ei-ütlemises. Oskan juba inimestele öelda ei, kui tullakse suurepärase ideega, mida kõike on vaja teha. Olen leidnud endas selle julguse," märkis Stinne.