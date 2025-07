Helgi Sallo: mul on väga õnnelik aeg

Helgi Sallo rääkis Vikerraadios, et elab õnnelikku elu, sest tahab hirmsasti laval mängida ja tal on ka suvel jõukohast toimetamist. Tema sõnul ei tohiks tema põlvkonna inimesi veel maha kanda, sest elujõudu jagub ja palju energiat annavad noored kolleegid teatrilaval.

12. juulil ärkas ellu Haapsalu jaamahoone, sest esietendus Andra Teede näitemäng "Viimane vaba suvi".

"Esietenduse järgsed tunded olid väga heldinud, sest see näitemäng ikkagi puudutab eesti inimest sügavalt. Esimene vaatus toimub 1938. aastal ja teine lõpeb 1941. aasta 14. juuni küüditamisega, mis on tõesti Haapsalu jaamas toimunud," ütles lavastaja Eero Spriit. "Need teemad teevad silmad märjaks ja panevad inimestel hinge helisema."

"Iga eestlase peres on olnud selliseid hetki, kus pidi kellegi ära saatma," ütles Helgi Sallo, kes kehastab etenduses vahvat eesti naist, kelle laps on läinud Ameerikasse õnne otsima. "Mulle meeldis, et õnneks see lugu ei ole ainult kurva emotsiooni peal, vaid seal on väga toredaid karaktereid. Publik oli kogu etenduse väga kaasas."

Sallol pole Haapsaluga seni suurt kokkupuudet olnud. "Minu kokkupuuted Haapsaluga on olnud ainult siis, kui Haapsalu kultuurimajas on olnud etendused või kontserdid. See on kogu mu teadmine Haapsalust. Nüüd ma olen juba välja vaadanud, et kui õhtul on etendus ja päev on vaba, kuhu muuseumisse ma Haapsalus minna tahan."

Sallole hullupööra meeldib, et etendusse on kaasatud kohalikud inimesed. "See annab etendusele täiesti omaette väärtuse. Mind üllatas see, kui ruttu me üheks teatritrupiks kokku sulandusime. Harrastusnäitleja või professionaal, vahet pole, kõik toetavad üksteist, see on väga vahva tunne."

Harry Kõrvits mängib etenduses Haapsalu kõige kuulsamat sibi. "Tema tegelaskuju oli 1930. aastatel hästi populaarne, ta oli rahvamees, keda terve linn tundis. Kui teda viimsele teele saadeti, oli pool Haapsalu linna tema matuserongkäigus," ütles Spriit.

"Mul on see õnnetus, et ma hirmsasti tahan mängida. Ma olen isegi vahel mõelnud, et Eero Spriit on mu ära nõidunud, mina temale ära öelda ei saa, ta leiab võimaluse pakkuda mulle tööd, mis on mulle jõukohane," muheles Sallo, kes kõik oma suved tuuritab erinevate etendustega mööda Eestit ringi.

"Kui sa oled 60 aastat laval olnud ja siis äkki jääd koju istuma, on päris ränk. Ma olen näinud, kuidas see nii mõnelegi inimesele on mõjunud. Ma olen väga tänulik, et suvel on mul jõukohast toimetamist. Ma olen oma põlvkonna inimeste eest väljas, ärge meid maha kandke, me oleme veel elujõulised ja noored näitlejad annavad väga palju energiat. Mul on väga õnnelik aeg," tõdes Sallo.

Sügisel algavad "Õnne 13" sarja võtted, sest algamas on sarja 33. hooaeg. "Esimene võttepäev on kirja pandud augusti lõpus. Kui meil vahel võttepäevi pole, siis on küll tunne, et tahaksin teada, mida nad teevad, me oleme nagu üks suur pere," tõdes Sallo.