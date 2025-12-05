Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

Suvel jõuab publiku ette lavastus, mis räägib 1960. aastatel Polütehnilises Instituudis õppinud tudengite elust, seal astub lavale ka Egon Nuter. Tema ise õppis selles koolis masinaehitust. Kui Nuteri mälestustes oli ülikool tol ajal vabaduse oaas, siis näitekirjanik Andra Teede sõnas, et koolis oli terve osakond, kes tegeles tsensuuri ja pealtkuulamisega.

"Me räägime Polütehnilisest Instituudist ja lähme õppeaastasse 1967–1968, sest see on minu jaoks fantastiliselt huvitav aeg," ütles kirjanik Andra Teede, kes on sellest ajast kirjutanud näidendi "Nüüd õpin Mustamäel".

Noored kutid, kes sel ajal ülikoolis käisid, olid sündinud 1940. aastate lõpus, 1960. aastatel toimus Praha kevad, Inglismaal oli seksuaalrevolutsioon, Eestis moodne aeg, kus ehitati uhkeid linnakuid. "Minul kui noorel inimesel tekkis küsimus, et tegelikult ei oldud ju vabad, vaid elati suures vabakäiguvanglas. Mind huvitas, mis toimus sel ajal nende meeste peades ja südametes," tõdes Teede.

Teede tegi näidendi jaoks palju intervjuusid tollaste tudengitega.

"See on lugu, kuidas maapoiss tuleb linna õppima ja kohtub linnainimestega, kes on natuke rohkem avatud meelega, hakkab lugema keelatud kirjandust, satub paksu pahandusse ning ta elu läheb väga kibedaks," nentis Teede. "Tegelased ja nimed mõtlesin ma välja, aga kõik, mis nendega juhtub, selle sain intervjuudest."

Egon Nuter õppis ja töötas Polütehnilises Instituudis 1970. aastatel. "Õppisin masinaehituse tehnoloogiat, aga õppimisperiood jäi mul väga lühikeseks. Kui jõuti kujutava geomeetriani, siis see käis mul üle mõistuse," meenutas Nuter.

Muu üliõpilaselu oli aga instituudis Nuteri jaoks äärmiselt huvitav. "Sinna toodi ju tänu Olavi Pihlamäele kõik keelatud asjad. Seal oli kinoklubi, rokiklubi, Grünberg ja Mess, In Spe ja Ornament. Kõik see jättis sellise mulje, et seal oli väga vabameelne õhkkond," meenutas Nuter.

Nuter töötas instituudis tehniliste õppevahendite teenistuses. "Rääkisime oma kolleegidega täitsa vabameelseid jutte. Me ei kartnud midagi," lisas Nuter.

Teede tõi välja, et instituudis oli tegelikult terve osakond, kes tegeles tsensuuri ja pealtkuulamisega. "Ma arvan, et selles osakonnas töötanud inimesed on kõik Venemaale lahkunud," tõdes Teede.

Nuter mängib etenduses rektorit. "Nuter on rektorite arhetüüp, kes on kahe kõva kivi vahel," sõnas Teede.

Teede sõnul ei ole see ainult tõsine lavastus, vaid saab ka nalja. "Seal on ikkagi laulu ja tantsu ja spordipäevi, kergemat elu ka," muheles Teede.

Suvelavastus "Nüüd õpin Mustamäel" jõuab publiku ette järgmisel suvel Tallinnas, Mustamäel asuva Tallinna Tehnikaülikooli (toonase TPI) hoovis. "See on täiesti uus koht, kus teatrit teha. See on täiesti ainukordne, et saab niimoodi teha, et mängitakse seal, kus loo tegevused päriselt on toimunud," tõdes Teede.