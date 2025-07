Annabel Korolev: "Õnne 13" andis mulle palju, aga tahtsin leida oma tee

Eestlaste silme all sarjas "Õnne 13" suureks kasvanud Annabel Korolev rääkis Vikerraadios, et tahtis ema Marikast erineva tee valida ja läks sellepärast Londonisse filminäitlejaks õppima. Ema pealekäimisel kirjutas ta näidendi, mis nüüd tema kui lavastaja taktikepi all mööda Eestit ringi rändab.

"Kõik algas sarjast "Õnne 13", näitlemine on mulle emapiimaga kaasa antud ja see mulle tohutult meeldis. Mulle meeldib nüansirikas lähenemine, mis ongi filminäitlejale omane, et kõik on sees elatud, mitte väljas nagu teatrilaval. Mind tohutult kutsus just see kaamera ees olemine," selgitas Korolev, miks ta õppis just filminäitlejaks.

"Ema kõhus tegin ma juba sarjas "Õnne 13" kaasa ja täna olen 29-aastane," meenutas Korolev, kui kaua ta on eestlaste lemmiksarjas kaasa teinud. "Kogu aeg olen seal iseennast mänginud, mulle ei antud isegi teist nime."

Esimene mälestus, mis tal väikese lapsena "Õnne 13" sarjaga seoses meenub, on pidev ütlus: "Ära vaata kogu aeg kaamerasilma, lapseke, kas sa siis sellest aru ei saa".

Kõige raskem on Korolevi sõnul näitlejal mitte midagi teha. Esimesel kooliaastal Londonis õppis ta kolm kuud, kuidas mitte midagi teha. "Selles peitub võti, kuidas sa pead kaasa mõtlema. Kõrgelt autasustatud näitlejad oskavadki just seda väga hästi."

Eestlaste silme all suureks kasvanud Korolevi sõnul on ennast lihtsalt nii piinlik ja kohutav ekraanilt vaadata.

"Ema oli mulle käigu ette näidanud, et sa lähed lavakasse, siis teatrisse, aga ma tahtsin teha midagi teistmoodi, oma rada käia, tahtsin näha, kas saab mingitmoodi veel, kas saab kõvemini, kaugemale, kõrgemale nagu me oleme kõik võistlushimulised eestlased, tahame ikka eputada ka," muheles ta.

Lisaks näitlemisele õppis Korolev ka stsenaariumi kirjutamist ja kirjutas ema Marika Korolevi pealekäimisel ühe näidendi.

"Ma olen väga teadlik sellest, et ma olen väike nebobeebi (noor, kes on saavutanud edu või saanud võimalusi peamiselt tänu oma vanemate või sugulaste positsioonile-toim.) ja olen väga õnnelik selle üle. Tõstan kaks kätt üles ja ütlen, et ema tuli ja ütles, et palun kirjuta mulle, ma tahaksin väga midagi teha. Alguses see oli väga ehmatav ja ma ei võtnud seda üldse tõsiselt. Aga oli ikkagi vaja teha, valetasin talle, et pool on mul juba tehtud, endal polnud ühtki rida kirjutatud. Kuu-kahega tuli see siiski mul kokku panna ja ema ütles, et seda võib lavastada küll."

Korolev on ka enda kirjutatud omaloomingulise algupärandi "Kuidas jumal juhatab" lavastaja.

Lisaks Marika Korolevile astuvad lavale veel Anti Kobin ja Saamuel Pilpak.

"Saamueli soovitas meile "Õnne 13" tiim," lisas Korolev. "Kuidagi läks see roll tema olemusega kokku. Anti puhul oli see, et kui nad Marikaga eesti rahva ees on kogu aeg meest-naist mänginud, siis nüüd mängivad õde-venda."

Prooviperiood oli Korolevi sõnul väga lühike ja kestis vaid kolm nädalat. "See oli paras pähkel. Nüüd oleme juba nädal aega mänginud, mööda Eestit ringi sõitnud ja meil on hästi läinud," on Korolev publikule tänulik.