Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

Nami-Nami perenaine Pille Petersoo õpetas "Terevisioonis" suvikõrvitsast hoidiseid tegema ja tõdes, et suvikõrvits annab moosile massi ja sidrun ning laim särtsaka maitse.

Nami-Nami perenaine Pille Petersoo valmistas suvikõrvitsa-sidruni moosi, mille retsepti leidis ta kunagi ühest Soome ajakirjast.

"Suvikõrvitsal ei ole erilist maitset, kuid ta annab massi. Suvikõrvits mahendab sidruni maitset ja annab põhja," selgitas Petersoo.

Suvikõrvits lõigata väikesteks tükkideks, võib ka riivida. "Tilga veega pehmeks hautada ja lisada natuke suhkrut."

Seejärel tuleb kogu mass ära püreestada, lisada sidrunimahl ja riivitud sidruni koor. "Siis võib veel tasasel tulel moosi natuke paksemaks keeta."

Kilo suvikõrvitsa kohta võtta kaks keskmist sidrunit.

Moos sobib nii juustu kõrvale kui röstsaia peale. Sobib ka koogi vahele või peale ja jäätisega söömiseks.

Petersoo tegi moosi ka rohelise suvikõrvitsaga, kuhu lisas laimimahla, laimi koort ja hakitud münti. "Kogused on ikka samad, laim on krehvtisem, mina panin poole kilo suvikõrvitsa kohta ühe laimi."

