Lia Virkus: rabarber sobib igale poole

Retseptide looja Lia Virkus rääkis "Vikerhommikus", et rabarber sobib igale poole ning tema kasutab rabarberit lisaks magusatele toitudele ka lihamarinaadi tegemiseks ning lõhe maitsestamiseks. Virkuse sõnul sobib rabarber imeliselt kardemoniga ning sellest saab imemaitsvaid soolaseid salateid.

"Inimeste tundlikkus on väga erinev. Mõni ei talu seeni, mõni ei talu rabarberit. Rabarber võib teha kõhu lahti, iiveldama ajada, hullemaidki asju võib juhtuda, aga tavaliselt inimestele rabarberivarred ei tee küll mitte midagi," tõdes retseptide looja Lia Virkus. "Aga rabarberilehti ei tohi süüa."

Rabarberikookidessse sobib kardemon suurepäraselt ja teeb koogi väga hõrguks. "Rabarberit annab panna lihamarinaadidesse, nii kana- kui sealihale. Hästi vahva on maitsestada lõhefilee soolaga, tükeldada rabarber hästi pisikesteks tükkideks, laotada koos väikeste võitükkidega kalale ja panna ahju," ütles Virkus.

Kõige enam meeldib Virkusele kevadel teha nostalgilist lehtsalatit, kuhu paneb kolm supilusikatäit hapukoort, teelusikatäis valge veini äädikat, teelusikatäis soola ja kolm teelusikatäit suhkrut. "Ühe poti lehtsalati hulka panen redist, tilli, rohelist sibulat ja õhukesi rabarberivarreviile täitsa mõnuga," lisas Virkus.

Väga meeldib talle teha ka rabarberipakke ahjus. "Kolm rabarberivart, paar punast sibulat, kuhjaga tumedat suhkrut, jupike värsket ingverit. Need kõik mässin fooliumi sisse ja küpsetan ahjus viis kuni kümme minutit 200 kraadi juures, aga kõige mõnusam on panna grillile. Igale sööjale siis üks rabarberi-sibula pakike. Imehea."

Veel meeldib Virkusele teha salativaagnaid ning ahjus röstida viis kuni seitse sentimeetrit pikki rabarberiviilakaid, millele on veidi mett peale niristatud. "Ahju umbes 200 kraadi juurde viieks minutiks. Need on mõnusad hapukasmagusad lisandid värske salati juurde, kinoa kõrvale või kuhu iganes."

Virkuse sõnul sööb ta rabarberit julgelt jaanipäevani. "Siis korjan kõik varred peenralt ära ja mul kasvavad augustiks jälle väikesed noored rabarberinupsikud."

Rabarberilehed paneb Virkus komposti. "Mõni ütleb, et kasutab saunalaval istumise all," muheles Virkus. "Võib ka kübaraks panna, päikese vastu on ju hea."