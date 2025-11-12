X!

Telekokk Lia Virkus: minu lohutustoit on hapukapsasalat

12 aastat "Prillitoosi" saates maitsvaid toite valmistanud Lia Virkus rääkis "Terevisioonis", et vaatajate lemmiktoitude retseptid on nüüd raamatukaante vahele jõudnud. Stuudios valmistas Virkus kõigi peolaudade hittsalati, aga tema lohutustoiduks on hapukapsasalat.

Telekokk Lia Virkus pani kaante vahele parimad retseptid, mida ta 12 aasta jooksul saates "Prillitoos" on teinud ja mis kõige enam vaatajatelt tagasisidet saanud.

"Umbes sada retsepti on eetris olnud. Selle raamatu märksõnaks on lihtsus," tõdes Virkus.

Stuudios valmistas Virkus oma kõigi aegade lemmiksalatit, mille koostisosadeks on üks hiina kapsas või jääsalatipea, suitsukana, üks purk virsikuid, üks suur õun ja natuke kreeka pähkleid. "Kastmeks on majonees ja maitsestamata jogurt, mõlemaid 200 grammi, lisame natuke soola ja pipart."

Suitsukana ja virsikud lihtsalt tükkideks lõigata ja kõik koostisosad kokku segada.

"Enne söömist võiks lasta salatil natuke maitsestuda, aga muidugi võib ka kohe pärast salati valmimist seda süüa," nentis telekokk.

Novembri kaamosega aitavad Virkusel võidelda kõikvõimalikud ahjupajaroad. "Malmpada podisema, palju juurikaid sisse, natuke liha hulka. Minu jaoks on lohutustoit hapukapsasalat. Värske hapukapsas, natuke oliiviõli, jõhvikaid või peeti. Võin seda südamerahus süüa, sest see ei tee mind paksuks, ainult annab kehale jõudu ja vitamiine," tõi Virkus välja.

