"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

Suvist energiat ja häid ideid täis naasevad esmaspäeval, 25. augustil vaatajate ette ETV hommikuprogrammi tegijad Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee, Juhan Kilumets ja kevadel "Terevisiooniga" liitunud Martha-Beryl Grauberg.

Igal argihommikul algusega kell 6.45 võetakse läbi olulised päevakajalised teemad. Kasutades ulatuslikku kontaktide võrgustikku nii Eestis kui kõikjal maailmas, on "Terevisioon" jätkuvalt päeva esimene usaldusväärne infoallikas, ükskõik kas lähemal või kaugemal juhutub head või halba.

Päeva esimesed teleuudised jõuavad ETV vaatajateni kell 7, uudiseid vahendavad hommikuprogrammis Veronika Uibo ja Liisbeth Rats.

Päevakajaliste teemadega kõrvuti uuritakse hommikuti ka kultuuris toimuvat ja jagatakse nutikaid ideid köögist käsitööni. Suve- ja sügisviljade kõrghooajal asub "Terevisioon" koguma vaatajate väärt hoidistamise nippe ja põnevaim valik retseptidest proovitakse koos kokkade abiga ka järele. Samuti ootab "Terevisioon" selgi hooajal kõiki muusikuid ja bände külla, et päeva positiivselt ja rütmikalt alustada.

September saab "Terevisiooni" jaoks olema ka keskmisest spordirohkem, sest Juhan Kilumets suundub Jaapanisse kergejõustikku MM-i kajastama ja on lubanud sealt hommikuprogrammi vaatajatele kõige värskemad uudised ja vahetud elamused kohale tuua. 13. septembril Tokyos algavad võistlused toimuvad Eesti aja järgi öötundidel ja nii aitabki "Terevisioon" hommikul esimesena järjele kaugel Aasias toimuvaga.

"Terevisioon" on vaatajate ees esmaspäevast reedeni kell 6.45. Hilisematele ärkajatale mõeldes kordub ETV hommikuprogramm algusega kell 9.10.