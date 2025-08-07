10-aastane ärimees: ööussi on huvitavam korjata, sest see roomab eest ära

10-aastane ärimees Kristofer Kroll rääkis "Ringvaatele", et müüb vihmausse, sest kogub raha alpakade ostmiseks. Kristoferi sõnul sai kõik alguse sellest, et nende juures käisid tuttavad kalamehed, kes ise ei viitsinud usse otsida.

"Sõnnikuuss on enamasti peenike ja punaste triipudega, ööussi saba on lame ja pruun," selgitas 10-aastane Kristofer Kroll, kes tegeleb vihmausside korjamise ja müümisega. "Ööussi korjamisega läheb kiiresti, sõnnikuussiga läheb rohkem aega, oleneb ka kohast."

"Mu mees on kalamees ja Kristofer on ka suur kalahuviline," ütles Kristoferi ema Liia Kroll. "Ühel hetkel tuli tuttavatega jutuks, et tahaks kalale minna, aga ei viitsi hommikul usse kaevata. Siis sai sõnasabast kinni võetud, et kui ei viitsi, saab ju valmis pakendada ja siis on vaja ainult järele tulla. Kui on suurem kogus vaja otsida, siis ma aitan teda."

Kristoferi sõnul on tavaliseks tellimuseks 200–300 ööussi. "Neid on päris tore korjata, sest nende juurde pead hiilima ja kui sa vale liigutuse teed, siis nad tõmbuvad kohe vette tagasi. Sõnnikuusse on igavam korjata, nad ei rooma eest ära," sõnas Kristofer.

Püsiklient tuleb väikese ärimehe sõnul tavaliselt kord nädalas. "Ööussi hinnaks on 15 senti tükk, sõnnikuussil üks euro karp," tõdes Kristofer. "Enamasti ma kogun raha alpakade jaoks ja ostan endale spordi- ja kalastustarbeid."

"Nii kaua, kui see talle meeldib ja huvi pakub, las teeb! Meil ei ole talus ka sellist sundimist, et laps peab minema loomadele süüa viima. Lihtsalt meil käib see jutu seest läbi, kui muru on vaja niita, ta on kohe traktori seljas ja niidab, ülimalt hakkaja laps. Võtmesõnaks on laste varajane kaasamine," ütles kolme lapse ema Liia. "Me pigem veedame väljas mudaköögis aega, kui toas nutitelefonis."

Kristoferi pere kodutalus on palju loomi, küülikud, merisead, kanad, hobused, ponid, eesel, kitsed, lambad, minisiga, tšintšilja, kass ja koer.