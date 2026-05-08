Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

"Tema on kahenädalane Holsteini tõugu vasikas. Maaelu näitusel on vasikas just laste jaoks väga oluline, väikesed vasikad on ju ka nagu väikesed lapsedki, kui kõht on täis, on nad rõõmsad ja tahavad mängida," ütles Eesti tõuloomakasvatajate ühistu esimees Tanel-Taavi Bulitko. "Holsteini tõug on Eestis kõige arvukam ja ka maailmas hästi populaarne tõug. Ta on piimatõug ja nende puhul peetakse oluliseks piimatoodangut. Eesti on täna piimatoodangult maailmas ja Euroopas üsna liidripositsioonis, Euroopas lausa esimesel kohal. Holsteini tõugu peetaksegi kõige piimakamaks tõuks."

Eesti küülikukasvatajate seltsi juhi Liina Elkeni süles istus väike kukk ja tema kõrval rahulikult suur kukk. "Mõlemad on täiskasvanud linnud, aga kääbuskuked on hästi aktiivsed," tõdes Elken. "Suuri linde kasvatatakse Eestis päris palju, väikesed linnud hakkavad nüüd populaarsust koguma. Väiksemaid linde otsitakse koduaedadesse, sest nad võtavad vähem ruumi."

Värvilisi kääbusküülikuid on väga erinevat värvitooni. "Minu süles on punane ja sinine," nentis Eesti linnukasvatajate seltsi liige Karin Lassmann. "Kääbusküülik võetakse lemmikloomaks, siit liha ja nahka ei saa."

"Meie suurim eesmärk on loomi tutvustada," tõdes Bulitko. "Eelmisel aastal jätsime näituse ära, sest Euroopas olid taudid, aga sel aastal saame korraldada."

Luige maaelu näituslaat toimub 8.–10. mail.