Vahtra hobitalus kasvavad tšempionjänesed

Vahtra hobitalu perenaine Maia Näkk rääkis "Maahommikus", et talus on toita umbes sada suud ja kogu pere aitab kaasa. Peretütar Heili Poomi tungival nõudmisel jõudis perre esimene küülik ja viis aastat hiljem on hobitalu riiulil muljetavaldav hulk võidukarikaid, mille on näitustelt toonud talu tšempionjänesed.

"Meie hobitalus on toita umbes sadakond pead, aga kuna ma ei tee seda üksi, siis see on jagatud vastutus. Tütred ja abikaasa aitavad," ütles Kambja vallas Kammeri külas asuva Vahtra hobitalu perenaine Maia Näkk, kes päeval käib kontoris põhitööl ja töötab dokumendihalduse valdkonnas.

Kui päevatööl istud kaheksa tundi arvuti taga, on Näkki sõnul väga mõnus minna õhtul lauta toimetama.

Hobitalus kasvavad Kameruni kitsed, kanad, jooksupardid, muskuspardid, haned, küülikud, lambad.

Perenaise sõnu sai nende hobitalu alguse avatud talu päevadest. "Meie oleme ka neid talusid vaatamas käinud ja sealt tuli meile viis aastat tagasi esimene küülik."

Peretütar Heili Poom leidis küülikuemandale kaaslase ja nii tulid perre esimesed küülikubeebid.

Peretütar Kadi Poomi sõnul on küülikutega askeldamist omajagu. "Küüsi tuleb lõigata, süüa anda, põhku vahetada, vaktsineerida, hambumust jälgida," lisas Kadi. "Nad toovad nii palju rõõmu päeva, neid saab käia sügamas, küülikud teevad nalja."

Peretütred käivad küülikutega ka näitusel. "See on enda poputamine, saad tagasisidet, kui heas vormis küülik on, kui häid järglasi ta saab," nentis Kadi, hoides süles küülikut, kes sai septembris Tšehhis toimunud näitusel tšempioni tiitli.

Vahtra hobitalu pererahval on suured plaanid, kevadel tuleb uute aedikute ehitusega ja rajatakse suur kõrvitsapõld, et loomade lemmiktoit omast käest võtta oleks. Perenaine Maia unistab ühest veisetüdrukust, Heili ja Kadi avastavad aga üha uusi küülikutõuge, mida ka endale tahaks.

"Heilist sai kogu see hobitalu teema alguse. Ta oli tol ajal 14-aastane ja ütles, et keegi mind tööle ei võta, hakkan ise midagi tegema. Kadi tuli talle ka siis punti. Meie abikaasaga vaatame, et finantsid, turundus ja logistika osa oleks kaetud. Arvan, et mingil ajal kasvab hobitalu ettevõtteks välja," nentis Näkk.

"Ma ei ole veel nii kaugele mõelnud, aega veel on," muheles Heili ise.