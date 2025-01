Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik peab loomi ning käib ukrainlasi abistamas

Alutaguse rahvuspargis asuva Rabatalu peremees Ronaldo Sildnikul on suur loomapark, kus elavad nii Buuri kitsed, lambad, pardid kui ka alpakad, känguru ja jaanalinnud. Sama suure kirega suhtub Sildnik ukrainlaste abistamisse, mis on saanud üheks tema missiooniks.

"Selle koha leidsin ma kümme ja pool aastat tagasi, üks metsaärimees tõi mu siia. Otsisin endale maakodu, mis oleks teistest täiesti eraldatud. Esimese korraga, kui siia peale vaatasin, ütlesin, et see on minu koht. Hooneid oli vaja päästa, katused olid läbi, siin ei olnud enam midagi," selgitas Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik saates "Maahommik". "Loomapark on kõik hiljem toetustega ehitatud."

Talu loomafarmis elavad alpakad, Buuri kitsed, lambad, väike jäär, känguru ehk tegelikult küll wallaby, küülikud, jaanalinnud, kanad, pardid, kukk.

Rabatalu alpakad Autor/allikas: ERR

"Kõik loomad on meil vaatamiseks, need ei ole lihaloomad, mina ei tapa neid, meil on nad rohkem lemmikud," täpsustas Sildnik. "Selle väikese küüliku nimi on Tarmo Juunior Lontkõrv ja selle tõi meile üks Narva tüdruk, et võtke palun endale, muidu meil pannakse ta potti."

Sildniku sõnul on nende talus kokku üheksa sauna. "Tagasiside järgi meeldib inimestele kõige rohkem just kilesaun, sest seal on mõnus ja mahe, kus saab rahulikult olla ka 90 kraadiga. Eestlane on saunarahvas."

Kolm aastat tagasi kuumal suvel käisid Itaalia sportlased talus külas ja Sildnik küttis neile sauna. "Nad istusid nõiasaunas ja ma küsisin, et miks te siin istute, see saun pole ju köetud. Nad vastasid, et aga me ei saa üldse aru, mis selle sauna mõte on. Nad ei saanud aru, miks peab siis, kui väljas on 25 kraadi sooja, istuma 90-kraadises kuumas hoones," muheles taluperemees.

Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik Autor/allikas: ERR

Sildnik on ka tulihingeline Urkaina toetaja, kogudes vajalikke asju ja viies rindele. "Kõik, kes me ukrainlasi aitame, mõte on ju selles, et see sõda kunagi siia välja ei jõuaks. Meil on tuttavaid ettevõtjaid, kes aitavad, kui vaja on ja kes oma nimesid kunagi ei avalda," selgitas Sildnik, kust tuleb rahaline tugi ukrainlaste abistamiseks.

Sildniku sõnul on palju neid, kes käivad soojal maal puhkamas. "Ma olen alati öelnud, et soojale maale ma ei lähe eluski, ma käin kas lumistel nõlvadel või seal, kus saab tunda ekstreemsusi. Olen kaks nädalat Ukrainas, mul on usaldusväärne inimene, kes valvab mu talu ja loomi. Muidugi on pärast kõike seda, mida sa seal näed, raske olla," tõi Sildnik välja, aga sellegipoolest ei loobu ta abistamisest.