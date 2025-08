Toretalu maisilabürindis eksleb igal suvel sadu inimesi

14 aastat oma põllule maisilabürinte loonud perekond Sakk rääkis "Ringvaates", et Toretalus põnevate tegevuste väljamõtlemine on nende elustiil ja võõrad inimesed koduhoovis neid ei sega. Perenaise sõnul läheb mais pärast labürindimängu lõppu lehmadele söödaks.

14. aastat on perekond Sakk Põltsamaa kandis oma talu põllule maisi sisse labürindi lõiganud. Labürinti on peidetud kuus kontrollpunkti.

"See on nagu üks suur mäng. Lähed sinna sisse ekslema ja kui leiad võimalikult palju punkte, siis saab selle eest ka väikese preemia," ütles Toretalu peremees Kaspar Sakk.

Alguse said labürindid põõsalabürindist. "Tahtsime teha põõsalabürinti, aga põõsad on kallid ja kasvavad kaua," sõnas Toretalu perenaine Kristi Sakk. "Kui talu ära ostsime, siis selleks enam finantsi ei jätkunud."

Pilte mõtlevad perenaine ja peremees koos välja. "Ikka mõtled selle peale, mis teema on kuum praegu," lisas Kristi Sakk.

Pildi väljalõikamiseks kulub kaks nädalat. "Hästi palju sõltub pildi mustrist, kui kiiresti on labürint võimalik läbida. Veel sõltub sellest, kas inimene on esimest või teist korda labürinti läbimas. Mõni on 14 aastat järjest igal aastal käinud, kõige suuremad fännid küsivad meie käest tühja kaarti, et nad ei teaks, kus kontrollpunktid on, ja nad saavad ise strateegia teha, kust otsida," tõdes Kristi Sakk.

"Ma olen vahel ise labürinti ära eksinud, kui lähen pärast murutraktoriga radu üle tegema. Ei tea, kust välja saab," muheles Kaspar Sakk. "Pildi suurus on viis-kuus hektarit."

Talul on koostöö kohaliku põllumehega, kes viib maisi lehmadele, kui labürindi aeg läbi on saanud.

"See on meie elustiil, võõrad inimesed hoovil ei sega meid, nad on toredad ja meile meeldib suhelda. Igal aastal oleme ka midagi juurde teinud, et inimestel oleks huvitav tulla. Toretalu on meie looming, tuleb mingi mõte, jätame teised asjad pooleli ja lähme uut ägedat asja tegema, sest me tahame seda teha," ütles perenaine.