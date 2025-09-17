Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

Metallikunstnik Joonatan Mäggi disainis punase rubiini, kuldse konksu, teemandi ja graveeringutega landi, mille lõpphinnaks kujunes 15 000 eurot. Mäggi sõnul võib sellega minna ka kalale, sest püügiomadused on lant-ehtel head.

"Kui ma kunagi õpilasfirmana lantide tegemisega alustasin, küsisin naabrimehelt, kas tal on oma isa vanu lante alles. Naabrimees Raul otsis ühe landi välja, ma püüdsin sellega väga ilusa ahvena ja tahtsin seda mudelit edasi arendada," ütles metallikunstnik Joonatan Mäggi. "Otsustasin tema isa Vello järgi nimetada landi ka Velloks."

Lanti edasi arendades valmis metallikunstnikul teiste kunstnikega koostöös disainlant, mis maksab 15 000 eurot. "Selle landi toorik on hõbedast, konks ja rõngad on 750-karaadisest kullast. Kala silm on punane rubiin, mis on ühe Viljandi poisi Sander Priksi lihvitud, konksu taga on pisike teemant. Landi graveeringud on inspireeritud Briti jahikultuurist. Graveerimistehnika, mida siin on kasutatud, on hästi levinud just jahirelvadel," selgitas Mäggi.

Lant on ehtemeistrite käsitöö. "Tahtsime teha kõik lahendused maksimaalselt ja lõpuks see summa kujunes selliseks, selle landi puhul on mindud kõiges lõpuni välja, sellepärast on ta väga eriline," kommenteeris ehtekunstnik Miikael Danieljants landi ülikõrget hinda. "See on landikujuline ehe."

Teema kõnetas Danieljantsi kohe, sest ta on ka ise lapsepõlves palju kalal käinud. "Kalapüük oli mul suvel peamine sissetulekuallikas," lisas Danieljants.

Landi graveeris Olav Surve, kes käis graveerimist õppimas Hollandis. "Seal õppisin relvagraveerija käe all. Miniatuurse peitliga lõikan hõbeda sisse."

Lant-ehe on ka eksklusiivses karbis. "Karp on tehtud macassar'i eebenist," ütles karbimeister Robin Pachel. "Selle puu tihu hind on 25 000 eurot. Pidin ennast enne maha rahustama, kui puu freespinki panin. Korralik aps oleks olnud, kui karp nässu oleks läinud. Karbi inseneerimine on minu poolt tehtud, kõik see metall on hõbe," nentis Pachel.

"On tore, kui saab erinevaid kirgi ja hobisid ühendada. Kalastamine on küll väga praktiline asi, aga kuna ma ise olen õppinud ehtesepakunsti, tundsin, et ma tahaksin tuua kunstipoolt ka landimaailma. Arvan, et suutsime päris ägeda tulemuse luua," nentis Mäggi. "Kui on julgust, võib selle landiga minna ka kalale, sest püügiomadused on tal head, aga kas seda on mõtet teha, see on omaette küsimus."

Mäggi sõnul on sellel landil omanik juba olemas. "Viimase landiga on idee teha suurem kunstioksjon ja sellest saadud tulu heategevusse suunata," tõdes Mäggi.