Traktorifestivali looja: eriliste masinate näitamiseks polnud seni kohta

19 traktori omanik Valdu Välimäe rääkis "Maahommikule", et traktorifestival sai alguse murest, et traktorifännidel polnud kuskil koos käia ja oma suurepäraselt restaureeritud masinaid näidata. Välimäe sõnul hoiab iga kahe aasta tagant toimuv festival "Türi traktor" elus vanade traktorite restaureerimise traditsiooni.

"See on sündmus, kus üle-eesti saavad kohale tulla vanade traktorite omanikud, restauraatorid, kes siiani pole kuskile pildile saanud. Eestis on motoklubid, Volga-klubi, Lada klubi, vanade autode klubid, aga traktoriklubi ei ole," selgitas Valdu Välimäe, kelle eestvedamisel kogunesid kõik traktorifännid sel suvel juba teist korda festivalile "Türi traktor".

Kuna Türi on keset Eestit, sai festivali asukohaks just Türi. "Esimene festival toimus 2023. aastal ja ma lootsin, et kui tuleb 50 masinat, siis on hästi, aga tuli üle 70 traktori. Tänavu on traktoreid veel rohkem," lisas Välimäe.

Festivalil osalemise ainsateks kriteeriumiteks on, et masin oleks sõidukorras, enam-vähem puhas ja õli ei lekiks. Välimäel endal on festivalil väljas neli traktorit, kuigi kokku on tal suisa 19 traktorit.

"Türi traktori" eestvedaja Valdu Välimäe Autor/allikas: Türi traktor

Terve perega festivalil käinud pereema Kristina Tuimanni sõnul tuleb end kindlasti ka kostümeerida, kui juba festivalile välja tulla. "Tavariietes tulla pole üldse nii lõbus."

"See on väga lõbus asi, mida koos perega teha," nentis perepoeg Rasmus Tuimann.

"Türi traktor" Autor/allikas: Türi traktor

"Mis neist traktoritest koju korjata, neid tuleks ju ikka näidata ka," ütles Piret Lai, kellel on kodus kuus traktorit. "Korraldaja ütles meile, et tulge linttraktoriga, siis hakkasime ruttu seda kõpitsema. Poole ööni värvisime ja pesime," muheles Lai.

Valdo Välimäe poeg Meelis Välimäe oli kohe kahe käega poolt, kui isa kaks aastat tagasi tuli välja ideega traktorifestival korraldada. "Vanad traktorid on nii ägedad, see on ju ka Eesti ajalugu. "Türi traktor" on tulnud, et jääda. Arutasime ka, et kui tihti festivali teha ja praegu oleme võtnud selle suuna, et teeme üle aasta. Mehed putitavad traktoreid oma vabal ajal ja hobi korras, siis on meestel aega mõni uus masin korda sättida," sõnas Meelis.