Eva Luigas: juulis ei tee ma oma aias mitte midagi, võtan päikest ja joon veini

"Hommik Anuga" saates oli külas aiandusklubi, kuhu kuuluvad Pille Minev, Eva Luigas ja Heiti Põder. Eva Luigas kinnitas, et tegelikult on nii, et mida suurem on su aed ja mida paremini oled asja läbi mõelnud, seda vähem on sul seal tööd.

Pille Minev ütles, et taimevahetust nad teevad, aga teadmised tulevad Eva Luigase käest. "Mulle ei meenu, et ma oleks saanud midagi talle õpetada, sest ta teab kõike, natukene isegi liiga palju, sest kui sa käid temaga aias ringi, siis ta räägib ladina keeles," selgitas ta.

"Selle mõttega olen ma ka mänginud, et maailm on muutunud, kõik läheb kogu aeg hullemaks, küll on hea, kui sul on olemas koht, kus sa tead, et sa saad hakkama kõiksugustes oludes, ahjutule valgel, sul on oma elementaarne söök olemas, maakelder ja kuivkemmerg," mainis Minev.

Eva Luigas sõnas, et taimevahetus ei kulge alati sugugi nii libedalt. "Pille ütleb, et ma tõin teile need taimed, aga mina ütlen, et ma ei võta neid, need ei sobi mulle kuhugi, kui meie midagi jagame, siis Pille ütleb, et ma ei taha neid," mainis ta ja lisas, et kõige tüütum asi aias on peenravahede rohimine. "Mõttetu asi, selle pärast peavad peenravahed olema multšiga kaetud."

"Need inimesed, kes aiast midagi ei tea, arvavad, et kõik need, kellel on aed, on kogu aeg Marati dressipükstega upakil kuskil peenarde vahel, mida suurem aed sul on ja mida paremini sa oled selle asja läbi mõelnud, seda vähem on tööd," mainis Luigas ja kinnitas, et ta ei tee juulis mitte midagi aias. "Päevitan ja võtan väikese veini."

Heiti Põder meenutas, et ta unistas juba 16-aastasena, et tal on oma aed. "Ma olin selles väga kindel, see on nagu elustiil, üks jaapani vanasõna on ka, et kui sa hakkad aednikuks, siis sa oled jõudnud lähedale elu mõttele," kinnitas ta ja lisas, et see on tasuta teraapia. "Aias olemine reaalselt laeb mind."

"Mina suudan oma Merivälja aias kartulit süüa juulist novembri alguseni, need on mu lemmikud, mis mul aias kasvavad, sest need on kõige maitsmavad ja igapäevasemad, loomulikult tomatid, õunad, kurgid, ploomid ja kanad, mul on kolm kana," mainis Põder.