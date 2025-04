Marju Länik: olen elu jooksul aru saanud, et rõõmsa inimesega tahavad kõik suhelda

Muusik Marju Länik, kes tähistab sel aastal 50 aastat lavalaudadel, ütles saates "Hommik Anuga", et muusiku elu on talle õpetanud, kuidas selleks, et paigal püsida, pead sa kogu aeg jooksma.

Marju Länik ütles, et tal läheb väga hästi. "Inimeses on elus väga oluline tasakaal, ma olen juba aastaid väga heas tasakaalus," sõnas ta ja lisas, et selleks, et elus hakkama saada, on tema sõnul vaja võimekust olla üksi ja omaette. "Kui sa juba üksi olemisega hakkama saad, siis saad kõigi muude asjadega ka."

"Ma tegutsen kogu aeg, selleks, et aru saada, mida ma pean, peaks minu selja taga olema töövari," tõdes ta ja mainis, et muusiku elu on talle õpetanud, kuidas selleks, et paigal püsida, pead sa kogu aeg jooksma. "Sa pead päevast päeva tegema tööd, et sa oleksid olemas, et sa oleksid nähtav, et sa ei jääks maha."

"Olen ka aru saanud, et töö teeb vabaks, ma väga armastan oma tööd ja see on tõesti mind vabaks teinud," nentis ta ja rõhutas, et loomiseks on vabadus väga vajalik. "Hingeline vabadus, sa ei tohi kellestki mõjutatud."

Länik on aastate jooksul õppinud ka seda, et kõike ei tasu südamesse võtta. "Lisaks ka seda, et rõõmsa inimesega tahavad kõik suhelda, mina tahan rõõmsa inimesega suhelda ja samamoodi tahetakse ka minuga suhelda, siis sa pääsed ka informatsioonile ligi, kui sa oled avatud ja rõõmus inimene."

"Kõik läheb mööda, ühel päeval läheb kõik mööda, kõik on mööduv, me ei tohiks seda unustada, vahel mõtleme, et ma ei ela seda üle, aga elame küll, kõik elame üle," ütles Marju Länik ja lisas, et miski ei kao päriselt kuskile. "Kui me kaotame midagi ära, siis ta on kuskil olemas, miski ei kao päriselt ära, me võib-olla ei näe teda, aga ta on kuskil olemas."

"Ma arvan, et kui muusikul ja lauljal on väga oluline tekitada kuulajates ning vaatajates emotsioone, siis see hääl, millega sa neid edastad teisele inimesele, on nagu sinu hinge keel, öeldakse, et muusika on nagu tunnete keel, aga hääl on nagu minu hinge keel, kui ma mingit laulu esitan, siis ma panengi oma hinge sinna sisse," selgitas ta.

"Lavale minek on tegelikult nagu pääsemine ka, sa võid peita end sinna muu maailma eest, sa tuled sealt lavalt ära, sa oled väsinud, aga see, mis sa kuulajatelt vastu saad, on midagi sellist, mida ma kuskilt mujalt ei saa ning ma vajan seda," kinnitas ta ja lisas, et selle nimel ta teeb iga päev endiselt tööd. "Nii saab olla väga õnnelik."

