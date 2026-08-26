Eva Luigas: toidujulgeoleku nimel võiks kasvatada vanu tomatisorte

Aiandusekspert Eva Luigas rääkis "Terevisioonis", et soovitab kasvatada vana aja tomatisorte, mida saab ise seemnest võtta, sest see on toidujulgeolek. Luigas näitas stuudios, kuidas tomatilt seemneid võtta ja tõdes, et kõige olulisem on teada sordi nime.

"Eesti tingimustes peaks kindlasti kasvatama kas varaseid või pigem keskvaraseid tomatisorte. Kõige tähtsam on sordi nimi," ütles aiandusekspert ja Maakodu tegevtoimetaja. "Augusti algus ja keskpaik on kõige õigem aeg varuda endale järgmiseks aastaks nende tomatite seemneid, mille sordid ei ole hübriidsed."

Hübriidsetel sortidel on sordi nime taga kas H või F1. "Seda märget olla ei tohi, sest nendelt tomatitelt võetud seemned ei anna seda sordi omadustega tomatit. See võib olla haigustele vastuvõtlikum, madalam või kõrgem, seega võid saada ebameeldivaid üllatusi. Muidugi võid ka häid üllatusi saada, aga me ei taha üllatusi nii meeletult," tõdes aiandusekspert.

Kõige olulisem ongi Luigase sõnul vaadata, mis sordid on ja võtta hästi ilusad ja küpsed tomatid.

"Kõigile ma soovitan kasvatada mingeid vana aja sorte, mida sa saad ise seemnest võtta, see on nagu toidujulgeolek ja siis huvi pärast võiks muidugi kasvatada ka hübriidseid sorte. See on ikkagi teadustöö, inimesed otsivad haigusvabasid sorte, aga sul peab olema mingi kindlus, kui poodi ei saa," nentis Luigas.

Luigas võttis stuudios tomatilt seemneid kahel viisil. "Kõigepealt lõikame tomati lahti ja nii, et kohe avanevad seemnekambrid. Lusikaga võtame seemned välja, et võimalikult vähe muud ollust kaasa tuleks ja asetame köögipaberile. Limane kiht tuleks ära võtta. Loodus on sättinud nii, et limane kiht takistab liiga varast idanemist," selgitas ekspert.

Kui seemned on puhtad, asetame need puhtale köögipaberile ja kirjutame peale sordi nime. "See on väga oluline," lisas Luigas.

Teine viis seemnete saamiseks on selline, mis nõuab tähelepanu. "Korjad seemned vette ja see on trikiga asi. Jätad purgi nähtavale, võib ka kaane peale panna, aga mitte õhukindlalt ja kui see läheb käärima, umbes viie kuni seitsme päevaga, siis käärimisprotsess võtab lima ära. Seejärel pesed seemned läbi ja kuivatad paberi peal. Kui on kenasti kuivanud, võid seemned koos paberiga panna väiksesse paberkotti."

Mõlemad variandid idanevad Luigase sõnul väga hästi.