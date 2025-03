Reti Niimann: soul- ja funk-muusika teevad mind kõige rõõmsamaks

Laulja Reti Niimann rääkis "Hommik Anuga" stuudios, et soul- ja funk-muusika pisiku sai ta oma vanematelt ning teismelisena avastas, et see teeb ka teda ennast kõige õnnelikumaks.

Muusikat hakkas Niimann välja andma juba 2021, kui ilmus tema debüütsingel "Tell Me". Hiljuti liitus ta Eesti plaadifirmaga Funk Embassy ja andis 28. märtsil välja singli "Shake", mis oli esimene, mille ilmumisele aitas kaasa ka Funk Embassy.

Nelja aasta jooksul on Niimann lasknud elul ennast õpetada. "Elukogemus ikka ütleb sulle vahepeal väga selgelt, et ole kannatlik, harjuta rohkem, ära mõtle ennast nii suurelt, kui toredad asjad juhtuvad ja tee lihtsalt tööd edasi. Niimoodi head asjad juhtuvadki," naeris laulja.

Kuigi Eesti muusikaauhindadel tahaks tegusid teha juba järgmisel aastal, siis Niimann usub, et asjad juhtuvad õigel ajal. "Ma olen õppinud usaldama seda, et läheb nii nagu läheb. Ja ega seda ei pea ka juhtuma," lisas ta.

Peamiselt tegutseb Niimann soul- ja funk-žanris. "See on perekonnaviga, mu vanemad on mind selle sees kasvatanud. Kasvasin majas, kus oli kogu aeg muusika, Marvin Gaye või Aretha Franklin käis taustal. Mingi hetk see pisik klikib ära, muutub sinu keha osaks ja teismelisena hakkasin ise surfama, otsima ja avastasin, et see teeb mind kõige rõõmsamaks," selgitas Niimann.

Oma lugudesse pikib Niimann sisse ka seikasid päris elust. "Mul on üks tempoka ja lõbusa biidiga lugu nimega "Everybody", aga kui sõnu kuulata, siis lugu sündis sellest, et ma käisin oma vanematega koos söömas ja oli jälle mingi situatsioon. Läksin koju, tundsin, et ma lihtsalt ei suuda enam ja kirjutasin loo sellest, kuidas kõik midagi vajavad ja kuidas mina neile seda kogu aeg pakkuda proovin. Aga ma ise tahaksin lihtsalt natukene rahu," rääkis ta.

Ta lisas, et vanemad on tegelikult imelised inimesed, kes valvavad ta seljatagust. "Nad on pannud mind iseendasse uskuma. Et ma olen võimeline lauljakarjääri pidama. Siis ongi need hetked, kus mina tunnen, et ma teen väga palju, aga midagi ei juhtu, hakkan vinguma, aga nemad ütlevad, et pane ikka edasi," selgitas Niimann.

Teiste pürgivate artistidega võrreldes leiab koreograafi haridusega Niimann ennast veidi teistsugusest olukorrast. "Kui sa ikkagi käid MUBA-s või EMTA-s, siis tekivad tutvused selle valdkonnaga sees. Inimesed teavad sind ja osatakse kutsuda. Mina läksin üldse koreograafiat õppima, mis oli erakordselt vahva valik, sest olen sealt väga hea hariduse saanud, aga siis kui ma kuhugi laulma lähen, siis võib tekkida küsimus, et mis see ilma muusikahariduseta inimene siin teeb," rääkis Niimann.

"Tegelikult ma tahan lihtsalt kõiki erinevaid etenduskunste proovida ja harrastada. Ning praegu ma tunnen, et muusika läheb mulle kõige rohkem korda," lisas ta.