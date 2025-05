Eva Luigas: Chelsea lõikus on aedniku hingele väga valus, aga see töötab

Eva Luigas rääkis "Terevisioonis", et kuigi aedniku hingele on see väga valus, tuleks ümberistutades taimede pealsed maha lõigata. Luigase sõnul tema ka ei julgenud seda alguses teha, aga siis tulid metskitsed ja tegid Chelsea lõikuse ise ära ning ta nägi, et see tõesti toimib.

"Kevad ongi taimede jagamise aeg. Kellel on veel selline mure, et ei ole jõudnud kõike ümber istutada nagu mina, siis mina soovitan seda, et kui sa oled taime üles võtnud ja ta on tõesti päris kaugele arenenud, siis ümber istutades tasuks pealsed maha lõigata," ütles Maakodu tegevtoimetaja Eva Luigas.

Luigas toonitas, et see on küll aedniku hingele valus, sest kogu aeg tahaks säilitada ja hoida, sest mul ei õnnestu ja ei õitse, ja kuidas ma nüüd lõikan. "Aga sa oled juba tema juurekava kahjustanud, ta ei suuda juurte kaudu seda kohutavat pealsete massi sugugi toita ja vajub lössi. Ma tegelikult aitan taime ja ma ei jää ka õiteilust ilma, sest ta ajab lehekaenaldest, kust on näha juba külgvõrseid. Kui ma madalalt tagasi lõikan, siis ta ajab uued külgvõrsed. Umbes kahe nädalaga saab väga ilusad pealsed ja see jääb lõikamata taimest umbes kolmandiku madalamaks. Õitseb väiksemate õitega, aga kauem."

Luigas näitas stuudios Faasseni naistenõgese peal, kuidas taime lühemaks lõigata ning lõikas kääridega suure pahmaka ühe korraga maha. "Parim aeg taimede paljundamiseks. Ma teen rohtse pistiku. Selle torkad viltu külvimulda, paned päikesest eemale ja saad uue taime kuu ajaga," juhendas Luigas.

"Seda, mis ma just tegin, tasuks teha ka taimedele, mis ei ole ümberistutamiseks mõeldud. Just puhmikulised taimed. Inglise aednikud nimetavad seda Chelsea cut´iks (Chelsea lõikus-toim.). See tähendab seda, et vahelduvalt sa lõikad mõned puhmikulised püsikud tagasi. Selleks, et taimest pool hakkaks alguses õitsema ja kasvaks kõrgemaks. Taim õitseb nagu kahes astmes, õitsemist saad niimoodi pikendada. Ma ka alguses ei julenud seda teha, aga mul käisid metskitsed ja tegid mul selle Chelsea cut´i ise ära, nad väga kunstiliselt olid näksinud," muheles Luigas. "Siis ma nägin, et see tõesti toimib."