Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

Aiandusekspert Eva Luigas rääkis "Terevisioonis", et muld peab kogu aeg olema kaetud taimede või multšiga ja seepärast on ka praegu hea aeg külvata. Luigasel on kogemusi, et ta on jõululauale saanud panna enda kasvatatud salatit.

"Muld peab kogu aeg olema kaetud taimede või multšiga ja seepärast tulekski praegu hakata külvama, näiteks lehtsalatit, lehtpeeti, rooma salatit, redist, mille kolme nädalaga sööd juba ära," ütles Eva Luigas. "Redist saab ka ette kasvatada."

"Mul on kümnesed pakid, mis on jäänud suvelilledest tühjaks ja mina külvangi ettekasvatuspottidesse ning panen kasvuhoonesse. Mul on kogemusi, ma olen saanud jõululauale näiteks spinatit, päldkännakut ehk lambasalatit ja sigurit," ütles aiandusekspert.

Luigase sõnul on oluline külvata seeme mulla peale, siis niisutada ja seejärel natuke mulda peale panna. "Siis ei juhtu seda, et torkad seemne kuhugi väga sügavale."

Kellel on kevadest ja suvest saadik üle jäänud külvimullakott kõvasti kinni seotud ja kotti lahti tehes on tunda hallituslõhna, tuleb uus muld osta. "Külvimulda peab hoidma lahtise kotiga, et ta pigem kuivaks läbi," tõdes Luigas.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

