Aednik õpetab: kuidas panna õunapuudele feromoonpüünised

Aednik Liisi Kont rääkis "Maahommikus", et õunapuu kahjustajast õunamähkurist lahtisaamiseks tuleb õitsemise ajal õunapuule panna feromoonpüünis. Kondi sõnul on pruunikashallikatest liblikatest kahjurite lendamise intensiivseim periood maist juulini, mil kindlasti peaks püünised puul olema.

"Kevadel ei ärka ellu mitte ainult taimed, vaid ka nende kahjustajad. Õunapuude üks päris oluliseks kahjustajaks on õunamähkur, keda me tunneme rahvakeeli õunaussi nime all. See põrguline kipub kõik meie õunad ära sööma ning seetõttu võiks oma õunapuudele õitsemise ajal panna feromoonpüünised," ütles aednik Liisi Kont.

Feromoonpüünis ehk lõhnapüünis püüab kinni isasliblikad ja seetõttu väheneb õunamähkurite arvukus. "Kui õunamähkuri arvukus on väga-väga suur, see mõnikord aastati kipub nii olema, siis tuleks kasutada ka keemilist tõrjet, aga esialgu püüame looduslikuga hakkama saada," lisa Kont.

Feromoonpüüniseid on müügil erinevaid, õunamähkurile, ploomimähkurile, õunapuu võrgendikoile. "Nad kõik on liigispetsiifilised, mis tähendab seda, et iga feromoonpüünis mõjub kindlale kahjustajale."

Püünise tegemiseks tuleb kõigepealt kokku panna väike papist maja. Pakendis on ka liimiribad ja lõhnakapslid. "Liimiribasid tuleb vähemalt iga nelja nädala tagant vahetada ning ka vahepeal tuleks käia kontrollimas, kas liimiriba ikka liimib."

Majakese põhja liimitud liimiribale tuleb asetada lõhnakapsel. "Lõhnakapsel on eraldi pakendi sees ja see näeb väga naljaks välja. See on lihtsalt üks väike kummitükike, aga õunamähkuri isasliblikale on see väga ahvatlev, sest tema mõtleb, et siin majakeses peidab ennast õunamähkuri emasliblikas ja lendab talle sinna külla, aga vaene vennike jääb liimile kinni," selgitas Kont.

Pakendis on kaasas ka kinnitused, millega majake õunapuuoksale kinnitada. "Feromoonpüünis tuleb panna puu lõuna- või läänepoolsele küljele, sest just seal toimub põhiliselt liblikate lendlus. Võiks jälgida ka seda, et püünis poleks väga otsese päikese käes, aga samas alati pole võimalik päikest vältida," nentis Kont. "Päike lihtsalt või liimi liialt kuivatada."

Paigaldamisel peaks jälgima, et püünis jääks oksale võrdlemisi otse. "Aeg-ajalt peaks uuendama ka lõhnakapslit. Kõige intensiivsem periood liblikate lendamiseks ongi maist juulini. Vähemalt sel ajal peaksime olema tähelepanelikud ja oma majakesel silma peal hoidma."