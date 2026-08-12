Eva Luigas: aianduses ei tasu endale liiga suuri nõudmisi kehtestada

Aiandusekspert Eva Luigas rääkis "Huvitajas", et ebaõnnestus tänavu suvikõrvitsate kasvatamisega ja ka õuekurgid kiratsesid, aga väga hästi läks tomatitega. Luigase sõnul on aianduses kõige olulisem see, et ei paneks endale liiga suuri pingeid peale, sest kõike peaks tegema lusti ja uudishimuga.

"Minul ebaõnnestus sel aastal suvikõrvitsate kasvatamine. Mul on kolm taimesorti, mis on kasvatanud ainult emasõisi. Nii et supi tegemiseks pean ma minema suvikõrvitsat ostma," ütles Maakodu tegevtoimetaja ja aiandusekspert Eva Luigas. "Ka õuekurgid on mul tänavu kiratsenud."

Tomatite eest hoolitses Luigas enda sõnul eriliselt hästi. "Ma olen väga vaimustunud Eesti tomatisordist "Siive". Külvasin seemne 11. aprillil, välja istutasin juunis ja 5. augustil sain esimesed õuetomatid ilma igasuguse katmiseta," sõnas Luigas.

"Aianduses on kõige olulisem see, et sa ei paneks endale liiga suuri pingeid peale. Kõike nagunii ei jõua teha. Ei tasu endale liiga suuri nõudmisi kehtestada. Kõike peaks tegema lusti ja uudishimuga," muheles aiandusekspert.

Augustikuus tasuks varuda ise seemneid, vaadata ringi, kellel on hea hernes, kurk või tomat. Kindlasti võiks korrastada püsikupeenraid, küüslauk võiks olla maast üles võetud, sest muidu lööb küüned lahti. "Mina kavatsen isegi natuke õunapuid lõigata," sõnas Luigas. "Suvel lõigatakse ka siis, kui oled kevadel teinud karmi tagasilõike."

Luigas korrastab augustkuus ka peenraääri. "Augusti alguses hakkad panema sügisväetist, väga hea aeg istutamiseks ja paljundamiseks, hea aeg jälle külvata midagi söödavat, salatit, tilli ja redist. Kui vaba pinda pole, siis külva ettekasvatuseks. Lihtsalt pottidesse ja pärast paned vabadele kohtadele," juhendas Luigas.

Taime sordi teadmine annab Luigase sõnul infot selle taime erinevate omaduste kohta. Kasvu, kõrguse, vilja ja õite värvi, õitsemis- ja idanemisaja kohta. "Ei ole raske jätta need seemnepakid alles ja kirjutada kuskile üles. Tänapäeval saad telefoniga kohe pildi teha," tõdes ekspert. "Aedniku elu on põnevust täis."