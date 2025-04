Aednik: kuidas valida aeda kvaliteetne viljapuuistik?

"Kevad on aeg, mil võiks oma aeda istutada mõne uue viljapuu, aga kui minna mõnele laadale, aianduskeskusesse või puukooli, võtab sealne istikute valik ikkagi silme eest kirjuks ning seda mitte ainult sordi, vaid ka istikute kvaliteedi mõttes," ütles aednik Liisi Kont.

Aedniku sõnul saab igast istikust põhimõtteliselt korraliku puu, aga mille järgi kindlaks teha, milline istik on kõige kvaliteetsem ning millise istikuga oleks aias kõige vähem hooldustöid vaja teha.

"Istikul peab olema vähemalt kolm külgoksa, mis on 40–60 kraadise väljumisnurgaga. Eriti hea oleks, kui oksad, mis on sellise väljumisnurgaga, läheksid kõik ka erinevates suundades kasvama, ehk et istik ei oleks väga ühekülgne."

Kindlasti peab korralikul istikul olema ka juhtoks ehk latv. "Kui selline puu aeda on istutatud, siis pean ma istutusjärgsel aastal, mitte samal aastal, puud ka lõikama ja kujundama, et temast korralik puu kasvaks. Aga väga palju tööd mul sellise puuga ei ole," selgitas Kont.

Aedniku sõnul peab vaatama, et istikul ei oleks tüve- või koorekahjustusi. "See raskendab istiku kasvamaminekut, sest taim peab hakkama oma haavu parandama ja ei saa panna rõhku juurdumisele ning oma kasvukohaga kohanemisele," rõhutas Kont.

Poes või puukoolis istikut valides on kasulik uurida ka puu küljes olevat etiketti. "Etiketil on kirjas sordi nimi, aga ka lühike kirjeldus, milline õun on. Samuti on etiketil oluliseks informatsiooniks pookealus ehk siis see, mille peale konkreetne sort on poogitud. Erinevatel pookealustel on kasvutugevused erinevad," selgitas Kont.

Kui ei saa aru, mida need tähed ja numbrid etiketil täpselt tähendavad, tasub kindlasti poes või puukoolis üle küsida. "Et valida endale aeda ikkagi täpselt selline taim, mis meile kõige rohkem rõõmu pakuks."