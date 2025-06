Hobiaednik Kairet Pintman: mu aias kogu aeg midagi õitseb

"Praegu on aias pilkupüüdvad rododendronid. "Üks nipp on see, et kohe kui rodo on ära õitsenud, peab õied ära murdma. See aitab järgmisel aastal paremaid õisi luua," ütles Tartumaal Kõrvekülas hobiaednikuna tegutsev Kairet Pintman, kes on loonud imeilusa koduaia ning jagab sotsiaalmeedias nippe ja nõuandeid kõigile huvilistele.

Maaklerina töötava Kairet Pintmani sõnul kes teeb, see jõuab. "Aiandus ei võta nii palju aega, et muuks eluks aega ei jäägi," tõdes Pintman.

Krundil on järvesilm, mis teeb aia kastmise kergemaks, sest kraanivett ei pea kasutama.

Pintman soovitas aia kujundamist alustada aiaplaani joonistamisest "Mina tegin ise aiaplaani. Kui on kõik eelnevalt paika pandud, pole vaja puude ja põõsastega ringi jooksma hakata."

Oluline on silmas pidada ka seda, et aias oleks igal ajal midagi ilusat vaadata. "Mu aias kogu aeg midagi õitseb," tõi Pintman välja.

Kaunis aias on oma kodu leidnud ka siiliperekond. "Eelmisel aastal leidsime pesa üles."

Aiailu nippe jagab Pintman oma sotsiaalmeediakontol.