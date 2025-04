"Rakett 69" parim tüdruk Tuuli: 7. klassis ma Reaalkooli sisse ei saanud

Teadussaates "Rakett" 3. koha ja parima tüdruku tiitli pälvinud Tuuli Hanson rääkis Vikerraadios oma eesmärgist proovida elus väga erinevaid asju, et leida valdkond, mis teda kõige rohkem huvitab. Hanson tõdes, et kuigi ta esimesel katsel Reaalkooli sisse ei saanud, oli tal kõvasti pealehakkamist ja nüüd õpib ta oma unistuste koolis.

"Minu saatekogemus oli väga positiivne, kuigi telekast vaadata iseennastki on päris hirmus," ütles 17-aastane Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane Tuuli Hanson, kes osales 15. hooaja teadussaates "Rakett 69" kokku 11. saates.

Hansoni sõnul olid võttepäevad pikad, sest päevas salvestati kaks osa ning nii mitu päeva järjest. "Võtteperioodi lõpuks oli küll väsimus ja kurnatus peal. Päris paanikat ma ikkagi endal ei lasknud tekkida."

Enda kohta sai Hanson võtteperioodi jooksul teada, et on ikkagi päris võimekas inimene. "Ega iga päev pole võimalust lahendada keerulisi ülesandeid pinge all ja koos teistega, sain väga väärtusliku kogemuse," lisas ta.

""Rakett 69" on selline formaat, kus ei küsita faktiteadmisi, mida koolis õpetatakse, vaid on vaja väga kindlaid oskuseid, mida saab õppida erinevates tundides. Loogiline ja probleemi lahendusele suunatud mõtlemine ja järelduste tegemine tulevad matemaatikast," nentis tänavuse hooaja parim teadustüdruk.

"Oma pealehakkamise ja entusiasmi tõttu on tüdrukud paremad raketlased kui poisid. Mina ei olegi tunnetanud, et poiste ja tüdrukute vahel oleks mingi suur vahe," tõdes Hanson.

Juba 7. klassis mõtles Hanson minna Tallinna Reaalkooli õppima, aga kuna ta tegi enda sõnul katsed üsna üle jala, siis ta kooli sisse ei saanud. "Siis tekkis kohe trots, et nüüd gümnaasiumisse pean ma sisse saama ja käisin kogu põhikooli viimase astme kõikvõimalikel olümpiaadidel, et tõestada kui äge ma olen," muheles Hanson.

"Mina olen just keskendunud erinevate asjade proovimisele, kuna ma usun, et ega enne ei tea, kui ei proovi. Olen võtnud osa erinevatest projektidest, skautlus on andnud mulle hästi palju võimalusi. Eesmärk on katsetada võimalikult paljusid asju, et äkki näkkab ja ma leian selle teema, mis mind nii palju huvitab, et võiksin sellega elu lõpuni tegeleda. Hetkel ma veel ei ole leidnud sellist asja," ütles Hanson.