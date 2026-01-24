Galerii: "Rakett 69" võistlus jätkub riigipiiri kontrollimisega

Kui "Rakett 69" esimeses meeskonnasaates tuli osalejatel seigelda matkarajal, siis seekordses võistluses seisavad 12 noort silmitsi ülesannetega piiripunktis. Seadusliku piiriületuse tagamiseks peavad raketlased veenduma, kas inimene üritab piiri ületada enda või kellegi teise dokumendiga. Samuti tuleb võistlejatel arvestada piiriületajate sõidukitest avastatud kolme eri liiki kütuse aktsiisi.

Võistlejate sooritusi jälgivad füüsikust saatejuht Aigar Vaigu, sisekaitseakadeemia teadusprorektor Riin Tamm ja piirivalve õppetooli vanemõpetaja Lauri Hein.

"Rakett 69" 16. hooaeg on eriline, sest esmakordselt ei lahku meeskonnasaadete jooksul võistlusest ükski osaleja ja võistkondade koosseis muutub igas saates. Väljalangemise asemel teenivad raketlased punkte ja alles viimases meeskonnasaates selgub, kes on need kuus noort, kes pääsevad võistlema teadusteatri voorus.

"Rakett 69" võistluses osalevad sel aastal Armin Ruul Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Elis Lukner Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Emma Marie Ots Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Indrek Karja Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Kaarel Toomet Nõo Reaalgümnaasiumist, Kristjan Lepp Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Kristofer Torokoff Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Madis Roosma Tartu Ülikoolist, Ralf Maapalu Tallinna Reaalkoolist, Roosmarii Villems Nõo Reaalgümnaasiumist, Sigrid Siinmaa Tartu Ülikoolist ja Timofey Goshka Nõo Reaalgümnaasiumist.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30. Varasemad saated leiab Jupiterist.