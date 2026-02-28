Galerii: teadusvõistluses "Rakett 69" selguvad kuus edasipääsejat

"Rakett 69" on jõudnud otsustava etapini, sest 28. veebruaril on eetris viimane meeskonnasaade ja selguvad kuus teadusteatrivooru pääsejat.

Teadusvõistluse 16. hooajal on seni saanud oma oskusi näidata kõik osalejad, sest erinevalt varasematest aastatest pole keegi välja langenud. 28. veebruari saade on viimane, kui vaatajate ette astuvad kõik 12 võistlejat. Sel laupäeval selguvad need kuus noort, kes jätkavad võistlust teatrivoorus juba nädala pärast. Kuuel võistlejal tuleb omakorda saatest lahkuda.

Viimases meeskonnasaates peavad "Rakett 69" osalejad otsima lahendusi maapõue sügavustes. Piisava õhu juurdevoolu tagamiseks tuleb paigaldada kaevandusse nutikas ventilatsioonisüsteem. Et võimalikult palju kivimit kiiresti maapinnale tuua, peavad võistlejad ehitama efektiivse lifti.

"Rakett 69" 16. hooajas osalevad Armin Ruul Hugo Treffneri gümnaasiumist, Elis Lukner Hugo Treffneri gümnaasiumist, Emma Marie Ots Gustav Adolfi gümnaasiumist, Indrek Karja Hugo Treffneri gümnaasiumist, Kaarel Toomet Nõo reaalgümnaasiumist, Kristjan Lepp Hugo Treffneri gümnaasiumist, Kristofer Torokoff Gustav Adolfi gümnaasiumist, Madis Roosma Tartu Ülikoolist, Ralf Maapalu Tallinna reaalkoolist, Roosmarii Villems Nõo reaalgümnaasiumist, Sigrid Siinmaa Tartu Ülikoolist ja Timofey Goshka Nõo reaalgümnaasiumist.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30. Varasemad saated leiab Jupiterist.