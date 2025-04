Galerii: "Rakett 69" finaalis lähevad vastamisi Jan Hendrik Järvemets ja Robin Õunamägi

"Rakett 69" 15. hooaja finaalsaates selgitab parima esmakordselt välja teaduslik takistusrada, mille finišis ootab võitjat 15 000 euro suurune peapreemia. Teadusduelli astuvad saate kaks parimat, Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane Jan Hendrik Järvemets ning Kiili Gümnaasiumi abiturient Robin Õunamägi.

Võistlejaid toetavad nende finaaliteekonnal "Rakett 69" teised osalejad. Jan Hendrik Järvemetsa tiimi kuuluvad Helena Mai Lannes ja Lukas Müürsepp, kellega saates jagati varem ka sama siniste meeskonda. Robin Õunamägi toetavad saates roheliste meeskonda kuulnud Ralf Lamp ja punases särgis osalenud Oskar Hurt.

"Rakett 69" on ETV ekraanil laupäeval kell 19.30. Finaalsaade toob muutuse ka ETV tavapärasesse laupäevakavasse. Noorte teadusvõistlus on 5. aprilli õhtul teiste osadega võrreldes pikem ja telekava seetõttu muutunud. Marko Matvere juhitud "Tuled kodusadamas" on vaatajate ees kell 20.15, lühikesel pausil on "Õnne 13" ja sari naaseb ekraanile nädala pärast, 12. aprillil.