Noored saavad leiutajate rallil proovile panna iseehitatud sõidukid

Teadussaates "Rakett 69" osalenud Smaragda Luchia Sarana ja Tuuli Hanson rääkisid "Terevisioonis" leiutajate rallist, kuhu oodatakse noori isetehtud autodega võistlema. Hansoni sõnul tuleb auto sõitma saada hiirelõksu kummide või õhupallidega ning toonitas, et disain on ainult pool võitu, sest sihile viib mitmekordne katsetamine.

"29. mail ootame kõiki 4.-6. klasside ja 7.-9. klasside õpilasi osalema leiutajate rallil. Tuleb kokku panna kolme kuni viieliikmeline tiim ja tulla osalema. Kirja tuleks panna ennast enne maikuu algust," selgitas teadussaate "Rakett 69" 13. hooaja osaleja Smaragda Luchia Sarana.

Võistluse jaoks tuleb ehitada sõiduk ning kasutada ei tohi patareisid ega mikromootoreid. "Peab olema potentsiaalsel energial töötav auto ning energia tuleb salvestada auto sisse, näiteks hiirelõksu, kummide või õhupallide abil. Eesmärk on, et auto läbiks 30-meetrise distantsi ja võidab see, kelle auto jõuab kõige kiiremini kohale," tõi Sarana välja.

Stuudios ehitas "Rakett 69" 15. hooaja osaleja Tuuli Hanson kummimootoril töötava auto. "Kerin kummi ümber tagumise velje ja vinnastan auto kummiga."

Smaragda Luchia Sarana ja Tuuli Hanson Autor/allikas: ERR

Sarana kasutas hiirelõksu. "Võistlusel võib kasutada ka valmismänguauto rattaid, neid ei pea täiesti nullist leiutama, aga võib rattad ka ise ehitada," täpsustas Sarana. "Ülejäänud auto tuleb küll täiesti nullist ise ehitada."

"Disain on ainult pool võitu, aga katsetamine on see, mis päriselt võidule viib," nentis Hanson.

Lisainfot võistluse kohta saab Rakett 69 kodulehelt.