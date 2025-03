"Rakett 69" osaleja: teadusteatriga on hea näidata, et teadus on äge

"Rakett 69" osaleja Tuuli Hanson rääkis "Terevisioonis", et selle nädalavahetuse saates toimuv teadusteater võtab luubi alla põnevad loomad ning tema ise kehastub miimik-kaheksajalaks. Hansoni sõnul on teatri kaasabil hea viis näidata, et teadus on tõesti äge.

"Meil tuleb kõige ägedam episood terve hooaja jooksul, sest tulemas on teadusteater, mis sel korral räägib loomadest," selgitas "Rakett 69" osaleja Tuuli Hanson, kes ise kehastub teadusteatrit tehes miimik-kaheksajalaks.

Kaheksajala kostüümi õmbles ta endale ise, vanaema ja sõbrannade abiga.

"Teadusteater on selles mõttes ülivinge formaat, et ühendab endas nii teatri kui teaduse. Meie teatris leidub keemiat, füüsikat, robootikat ja ka lihtsalt teatrit. Väga mõistlik on hakata teadusest rääkima läbi praktiliste näidete, mitte hirmsalt läbi reaalainete. Teadus on igal pool meie ümber. Muidugi saab teadusest rääkida ka läbi toredate katsete ja läbi teatri ning läbi rõõmu. Teater on hea viis näidata, et teadus on äge," sõnas Hanson, lisades, et teadusteatri etendustest on õppida kõigil, nii lastel kui täiskasvanutel.

Hanson oli enda sõnul täitsa šokis, kui avastas, et miimik-kaheksajalg avastati vähem kui 30 aastat tagasi. "Ta on enda peitmises lihtsalt nii osav. Lisaks sellele, et ta suudab muuta oma naha tekstuuri ja värvi, suudab ta muuta ka oma käitumist. Ma teadsin kohe, et sellest loomast pean mina oma teadusteatri tegema," lisas Hanson.

"Meil on loomadelt väga palju õppida ja see tuleb välja ka meie teadusteatris," lisas Hanson.

Ta toob välja, et laval peab julge olema ja mitte midagi ei tohi tagasi hoida. "Tuleb olla enesekindel ja oma teemat hästi teada. Teema peab sulle ka meeldima, sa pead sellesse looma sisse elama, siis tulebki kõige vingem teadusteater," tõdes Hanson.

Teadussaade "Rakett 69" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30.