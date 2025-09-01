Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

"Rakett69" saatejuht Aigar Vaigu rääkis "Terevisioonis", et koolis omandatud teadmistest täiesti piisab teadussaatesse pääsemiseks. Vaigu sõnul pole matemaatika, füüsika ega keemia rasked, vaid oluline on tunda huvi, sest asjad muutuvad keeruliseks siis, kui sa ei võta aega süvenemiseks.

Füüsik ja teadussaate "Rakett69" saatejuht õpetas "Terevisioonis" kandilist seebimulli tegema. "Seebimulli tegemise puhul peab lähtuma sellest, et seebikile püüab alati võtta kõige minimaalsema energiaga oleku, mis tavalise seebimulli puhul on alati kera. Võttes aga arvesse kuubi väliseid ääretingimusi ja pannes juurde ühe ümmarguse mulli, on minimaalne energiaseis selline, et mull on kuubikujuline," selgitas Vaigu.

Kandiline seebimull Autor/allikas: ERR

"Meie koolisüsteem on päris hea ja õpetajad teevad suurepärast tööd. Kui õpilased tulevad oma kooliteadmistega "Rakett69" saatesse, siis sellest täiesti piisab. Et mõnda konkreetset ülesannet saates lahendama hakata, siis me enne ikkagi natuke treenime ja valmistame neid ette, et nad tundmatus kohas vette ei peaks hüppama," ütles Vaigu.

Vaigu tõdes, et kui aga tahta maailma asjadest paremini aru saada, tasub õppida alati rohkem, kui koolis pakutakse. "Tegelikult ei ole matemaatika, füüsika, keemia ega bioloogia keerulised, tähtis on see, et me tunneme asjade vastu huvi ja siis süveneme sellesse tegevusse. Asjad muutuvad keeruliseks siis, kui sa ei võta aega süvenemiseks. Süvenemine on see võti, mis muudab asjad lihtsaks ja mõistetavaks," sõnas Vaigu.

Saade kestab eetris pool tundi, aga võistlejad tegelikult lahendavad ülesannet tund, kaks ja vahel isegi kolm tundi. "Me oleme "Rakett69" saates näinud nii kurbuse kui rõõmu pisaraid, sest asjast arusaamine ehk taipamine on kõige suurem rõõm."