"Rakett 69" ootab noori teadushuvilisi saatesse kandideerima

Registreerima oodatakse 15–21-aastaseid noori ning seda saab teha 6. oktoobrini Rakett69 veebilehel. Eelvoorud toimuvad 11.–13. oktoobril.

Saatesarjas on tulemas mitmeid põnevaid uuendusi, mis muudavad väljakutse põnevamaks nii osalejatele kui ka vaatajatele.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma sõnul on "Rakett69" üheks peamiseks eesmärgiks alati olnud pakkuda säravatele noortele võimalust koolis omandatud teadmised panna proovile päriselust inspireeritud põnevates väljakutsetes. "Möödunud 15 hooajaga oleme saanud kinnitust, et see on andnud noortele palju enamgi – saatest on välja kasvanud inspireerivaid eeskujusid, osalejad on saanud väärt tutvusi ja kogemusi kogu eluks ning parimatest parimad ka suurepärase hüppelaua edasisteks õpinguteks," ütles Noorma.

Teadusvõistluse peaauhinnaks on 15 000 euro suurune stipendium Eesti Teadusagentuurilt, lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu. Võistluse kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

Kõiki seniseid "Rakett 69" hooaegasid näeb Jupiteri lehelt.

"Rakett69" 16. hooaeg stardib ETV ekraanil jaanuaris 2026.