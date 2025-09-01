X!

"Rakett 69" ootab noori teadushuvilisi saatesse kandideerima

Tele
"Rakett 69" 10. osa Autor/allikas: Helen Västrik
Tele

16. hooaega alustav teadusvõistlus "Rakett69" valmistub uuendustega põnevaks hooajaks ja kutsub noori kandideerima. Registreerimine on avatud 6. oktoobrini.

Registreerima oodatakse 15–21-aastaseid noori ning seda saab teha 6. oktoobrini Rakett69 veebilehel. Eelvoorud toimuvad 11.–13. oktoobril.

Saatesarjas on tulemas mitmeid põnevaid uuendusi, mis muudavad väljakutse põnevamaks nii osalejatele kui ka vaatajatele.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma sõnul on "Rakett69" üheks peamiseks eesmärgiks alati olnud pakkuda säravatele noortele võimalust koolis omandatud teadmised panna proovile päriselust inspireeritud põnevates väljakutsetes. "Möödunud 15 hooajaga oleme saanud kinnitust, et see on andnud noortele palju enamgi – saatest on välja kasvanud inspireerivaid eeskujusid, osalejad on saanud väärt tutvusi ja kogemusi kogu eluks ning parimatest parimad ka suurepärase hüppelaua edasisteks õpinguteks," ütles Noorma.

Teadusvõistluse peaauhinnaks on 15 000 euro suurune stipendium Eesti Teadusagentuurilt, lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu. Võistluse kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

Kõiki seniseid "Rakett 69" hooaegasid näeb Jupiteri lehelt.

"Rakett69" 16. hooaeg stardib ETV ekraanil jaanuaris 2026.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

Hommikune ärataja

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

10:11

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

29.08

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

30.08

Tänavsuu: Kingitud Elu ravib tervet ühiskonda

31.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

30.08

Pariisis elav giid: "Mona Lisa" on ülehinnatud

29.08

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

08:45

Mälutreener: kiirlugemiseks kasuta pliiatsit ja tee märkmeid

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

27.08

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo