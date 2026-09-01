Ralf Lamp: "Rakett69" õpetas pingelistes olukordades ruttu lahendusi leidma

Raketlane Ralf Lamp rääkis "Terevisioonis", et saates "Rakett69" osalemine õpetas teda pingelistes olukordades kiiresti keerukaid probleeme lahendama ja andis palju häid sõpru. Tuuli Hansoni sõnul ei pelga ta enam kaameraid, sest saates sai nendega ka sinasõbraks.

"Saates "Rakett69" osalemine andis väga palju kasulikku kogemust ja õpetas lahendama keerukaid probleeme kiiresti ja pingelistest olukordades," ütles 15. hooaja raketlane Ralf Lamp.

"Kui enne oli veel see, et telekas ja kaamera, äkki ütlen midagi tobedat, siis pärast oli tunne, et kui pingelises olukorras üldse sõna suust välja tuleb, on juba väga hästi," ütles 15. hooaja raketlane Tuuli Hanson

Lambi eest saatis saatesse kandideerimise vormi tema nõbu. "Kuna mul oli viimane aasta, et kandideerida ja ma olin alati tahtnud saatesse minna, siis polnud enam midagi otsustada ega julgust kokku võtta. Mul oli, et kas nüüd või mitte kunagi," meenutas Lamp.

Hanson oli väiksest peale "Rakett69" saadet vaadanud ja mõelnud, et äkki on tema ka kunagi nii äge, et saab sinna saatesse. "10. klassis ma veel ei julgenud kandideerida, aga 11. klassis mõtlesin, et tuleb hakata proovima, äkki ei saagi sisse ja siis on mitut aastat vaja, aga sain," nentis Hanson.

Nüüd otsitakse osalejaid 17. hooaja saatesse, kuhu saavad kandideerida 15–21-aastased noored ja aega on 7. septembrini.

"Mina ehitan ühe endise raketlasega idufirmat. Teeme astronavigatsioonisüsteemi. Kui GPS annab sulle su asukoha tänu satelliitidele, mis saadetakse orbiidile, siis astronavigatsioonisüsteem kasutab tähti selleks, et leida sinu asukoht maal," selgitas Lamp.

"Need inimesed, kelle sa saad saates enda kõrvale, on kõik targad, intelligentsed ja toredad inimesed. Kindlasti tuleb kasuks ka pingetaluvus, kui pead säilitama kogu aeg hästi külma närvi," tõdes Lamp.