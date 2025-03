Galerii: "Rakett 69" toob vaatajate ette teadusteatri

"Rakett 69" kuus osalejat astuvad sel laupäeval publiku ja televaatajate ette teadusteatriga, et avada loomariigi saladusi.

"Rakett 69" avastab sel laupäeval müstilist loomariiki. Milline loomaliik on parim maskeeruja? Mida põnevat on õppida kaamelitelt või nahkhiirelt? Võistlejad astuvad teadusteatri lavale, et avaldada pealtvaatajatele kuue omanäolise looma kõige põnevamad teaduslikud saladused.

Teadusvõistluses jätkavad võistlemist Helena Mai Lannes, Jan Hendrik Järvemets, Lukas Müürsepp, Robin Õunamägi, Tuuli Hanson ja Hendrik Pärli.

"Rakett 69" on ETV ekraanil laupäeval kell 19.30.