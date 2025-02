"Rakett69" teadustoimetaja: lahendan kõiki eluprobleeme 9. klassi füüsikaga

"Rakett69" teadustoimetaja Raid Vellerind rääkis saates "R2 Hommik!", et vahel tõmbab teletiim teadustiimi välja mõeldud maailma parimale ülesandele kriipsu peale, sest telepildis ei näe see üldse äge välja. Vellerindi sõnul lahendab tema isiklikult siiani kõiki oma eluprobleeme 9. klassi füüsikateadmistega.

""Rakett69" 3. hooajal võtsin ma saatest osa ja jäin neljandaks. Kui tulin Tartu Ülikooli arvutitehnikat õppima, sattusin tegema erinevaid elektroonika-alaseid abitöid, et need saates töötaksid ja et muudes projektides töötaksid. Kui eelmine "Rakett69" teadustoimetaja tahtis kingad varna panna, oli vaja leida keegi, kes võiks ameti üle võtta," selgitas Raid Vellerind, kuidas sai ta "Rakett69" teadustoimetajaks.

Magamata ööd tulevad tihti siis, kui saateid salvestatakse, sest ühel päeval võetakse üles kaks saadet. "Kui järgmiseks hommikuks on vaja panna saade valmis, siis see tuleb tihti öötundide arvelt, aga kõik muu nõuab samuti tohutult etteplaneerimist. Keegi peab välja mõtlema, mida saates räägitakse, kes tulevad saate külalisteks. Sellele lisaks on vaja välja mõelda ülesanded, need ka valmis ehitada, mis omakorda vajab läbikatsetamist, mis töötab ja mis mitte," selgitas Vellerind, kelle sõnul näeb selle kõige nimel vaeva terve teadustiim.

Selle jaoks, et ülesanded oleksid võistlejate jaoks tehtavad on Vellerindil enda sõnul päris hea taustsüsteem. "Mina lahendan kõiki oma eluprobleeme 9. klassi füüsika teadmistega. Olen küll käinud rohkem koolis, aga tunnen, et enamus asju taanduvad sellele, mis ma olin ära õppinud 9. klassiks. Hiljem olen ma õppinud mingeid peendetaile natuke paremini rakendama," tõi teadustoimetaja välja.

Vellerind tõdes, et ülesannete telesse sobivuse kriteerium on väga keeruline osa. "Teinekord mõtleme välja maailma parima ülesande, läheme proovime seda teletiimile esitada ja see on ikkagi tugev filter, kas see ei näe piisavalt ilus välja, on liiga väike, aga teine kord tõmbab teletiim meie peas hästi ägedatele ülesannetele kriipsu peale. Aga kindlasti hästi suur osa ideedest saavad jälle sealt filtrist läbi."

Teles on vaja võtta ülesande algandmed ja anda neile mingi füüsiline keha, märkis Vellerind.

"Me väldime väga spetsiifilise teadmise olemasolu, küll aga eeldame, et noor, kes on saates nii kaugele jõudnud, on võimeline omandama neid uusi teadmisi, mida see ülesanne temalt eeldab, kui me oleme need uued teadmised talle ette andnud," lisas teadustoimetaja.