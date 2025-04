"Rakett 69" võitja Robin Õunamägi unistab kosmosevaldkonnas töötamisest

"Võiduraha tahan suuresti tuleviku tarbeks investeerida. Mingi osa sellest investeerin kulda ja ülejäänud siis võib-olla aktsiatesse. Ma oman aktsiaid ja tegelen sellega. Äge on see, et on suhteliselt palju noori, kes investeerivad ja on rahatargad," ütles Kiili gümnaasiumi 12. klassi abiturient Robin Õunamägi.

Õunamägi jälgis varem ka ise teadussaadet "Rakett 69" ja talle öeldi, et ta võiks sinna saatesse kandideerida. "Ma olin seda saatesse kandideerimist edasi lükanud. Nüüd vaatasin, et 12. klassi lõpp hakkab lähenema ja siis koos klassikaaslase Oskariga kandideerisime ning mõlemad saime saatesse."

"Ootasin, et ehitamisülesannetes läheb mul saates veidi paremini, aga see oli pigem mu nõrk koht. Elektriga seotud ülesanded ja arvutusülesanded olid minu lemmikud ja seal läks mul hästi," sõnas ta.

"Tulevikus tahaksin kosmosevaldkonnas töötada, sest kosmos mind väga huvitab," tõi Õunamägi välja.

Kohe on tulemas abiturientide eesti keele eksam. "Nüüd on mul meedianädal vaja teha, aga peab leidma aega ka eksami materjali kordamiseks," muheles Õunamägi. "Praegu koolis meil veel igas aines õppimine käib ning suurt hirmu eksamite ees mul ei ole."

Iga noor, kellel on mingisugunegi huvi reaalainete vastu, võiks Õunamägi sõnul saatesse kandideerida. "Meil klassivennaga ei olnud kandideerides mingeid ootusi, aga kui saime eelvoorudest läbi, siis juba teaduslabürinti ja sealt edasi, siis läheb juba suhteliselt lihtsalt. Lähed kohale ja annad endast parima," motiveeris 15. hooaja teadussaate võitja noori uuel hooajal saatesse kandideerima.