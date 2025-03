Mihkel Zilmer: magusaid puuvilju ülearu süües teeme oma organismile liiga

Meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmeri sõnul on ka väga tervislike asjade söömisel limiidid ning fruktoosist tulenev limiit tähendab, et näiteks õunte, pirnide, viinamarjade, datlite ja rosinate puhul tasub meeles pidada, et korraga palju magusaid puuvilju süüa ei tasu, sest meie ainevahetus ei saa kestvalt suure koguse fruktoosiga hakkama. Samal põhjusel pole ka mett kasulik palju süüa.

"On suhkur, mille nimetus on fruktoos. Glükoos on suhkur ja fruktoos on suhkur ning lauasuhkur on sahharoos, mis koosneb glükoosist ja fruktoosist," selgitas meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer Vikerraadio saates "Huvitaja". "See on päris ammune tarkus, et fruktoos on tore asi, aga seda väga palju saades tekitab ta probleeme."

Inimorganismi ainevahetus ei ole üles ehitatud nii, et me võiks iga päev väga palju fruktoosi süüa. "Meie ainevahetus on teatud piduri peale pannud, me ei tohi fruktoosi kestvalt, see tähendab iga päev saada väga palju. Kui me hakkame seda liiga paju saama, siis fruktoos on põhimõtteliselt üks oluline rasvumise põhjus. Meie ainevahetus on küll tubli, aga liigse fruktoosi saamisel ei suuda ta pidurdada selle üleminekut rasvaks."

Kuna mesi on väga fruktoosirikas, siis ühes korralikus supilusikatäies mees ehk 21 grammis on umbes üheksa grammi fruktoosi. "Kaks supilusikatäit mett on juba 18 grammi fruktoosi ja kuna me saame fruktoosi ka mujalt toidust, siis läheb see üle selle lävepaku, mis meie maksale soodsalt mõjub ehk hakkab probleeme tekitama," selgitas Zilmer. "Meel oma õiges koguses ei ole mitte mingisugust probleemi. Täiskasvanutel üks supilusikatäis ja lastel üks teelusikatäis päevas."

Zilmer toob näiteks, et õunad, pirnid, rosinad ja datlid sisaldavad ka fruktoosi. "Kui keegi arvab, et õunu võiks süüa fruktoosi mõttes metsikult palju, siis ma toon võrdluse. Üks suur õun on umbes 200 grammi ja seal on umbes kuus grammi fruktoosi. Kui sööte iga päev neli suurt õuna, siis saame 24 grammi fruktoosi ja see on ka liig," nentis Zilmer.

"Kui sööte sada grammi rosinaid, siis saate sealt metsiku koguse fruktoosi, sest need on kuivatatud. Kui sööte viis-kuus kuivatatud datlit, saate väga suure koguse fruktoosi. Minu jutu mõte on, et kõik õunad, pirnid, rosinad, datlid on head, aga liiga palju ka väga magusaid puuvilju süües tekitab liigne fruktoos probleeme. See tähendab, et mesi kuulub nende hulka, mille puhul on vaja teada, et tarbimisel on limitatsioon," selgitas Zilmer.

Tinglikult on nii, et meie organism käitleb ära 20–30 grammi fruktoosi. "Kui sa sööd ühe supilusikatäie mett ja neli suurt õuna, siis juba satumegi sinna. Nii et väga heade tervislike asjadega on ka teatud limitatsioonid ees ja fruktoosist tulenevast limitatsioonist on viimase 10–15 aasta jooksul aru saadud. Ameerikas on teaduskirjanduses kirjutatud lausa fruktoosimürgitusest, sest meie ainevahetus ei saa kestvalt suure koguse fruktoosiga hakkama. Seepärast tasub õunte, pirnide, viinamarjade, rosinate ja teiste magusate puuviljade söömisel silmas pidada, et ühel päeval järjest korraga väga palju neid süüa ei tasu," ütles Zilmer.