An-Marlen: heas koostöös kaitsevad mõlemad oma arvamust kirglikult

Reedel ühise loo avaldanud Karl-Erik Taukar ja An-Marlen rääkisid "Hommik Anuga" stuudios, et lugu sündis nende muusika erinevusest ja pikkade diskussioonide järel.

Loo "Teineteiseta" pall läks veerema Taukari suvilas. "Läksime sinna koos Eric Kammiste ja üheksa-aastase kokkerspanjeli Pepega," rääkis An-Marlen. Taukar lisas, et loo lugu ulatub veel kaugemale, kui loo demo Taukari ja Kammiste käe all valmis.

"Siis saatsime selle An-Marlenile. Tunne oli selline, et seal võiks olla keegi, kes annaks mõõdet ja sügavust juurde. Mul ei ole tegelikult kunagi ühtegi duetti ilmunud," lisas Taukar. "Ma alguses mõtlesin, et An-Marlen on natukene teise skeene artist ja mina olen samal laval pigem vanakooli crooner'itega."

An-Marlen meenutas, et nooremas eas sai sõbrannaga külastatud Taukari kontserte ja kuulatud tema muusikat. "Mul on võib-olla isegi kuskil soppides mingi videoblogi sellest, kuidas me Taukari kontserdil käisime. Lemmiklugu on mul "Salaja". Paar päeva tagasi istusime emaga autos, kuulasime "Teineteiseta" ja itsitasime kahekesi. Küsisin tema käest, et kas ta oleks kunagi uskunud, et mina ja Taukar teeme ühise loo. Ema naeris ja ütles, et see on tõesti väga sürreaalne," rääkis An-Marlen.

Lauljatar lisas, et esimest korda kohtas ta lugu valmistades stuudios inimest, kelle tööeetika sarnaneb tema enda omaga. "Tore oli diskuteerida teemadel, mis võiks sinna loosse lõpuks pidama jääda. See on ühe hea koostöö võlu, et mõlemad on oma arvamuse osas väga kirglikud," märkis An-Marlen.

"Ma olen nõus," lisas Taukar, kes on harjunud olema elu aeg see, kes on tõmmanud viimase joone. "Nüüd tuli keegi oma markeriga ka," naeris Taukar.

"Lugu sündis ilusast sümbioosist meie loomete vahel, mis on küllaltki erinevad. Selle võrra on ka lugu erilisem," märkis An-Marlen.